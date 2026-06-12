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Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską 2026. Znamy terminy i wysokość opłat

Kandydaci na aplikację podczas egzaminu siedzą w ławkach na sali
Znamy terminy tegorocznych egzaminów na aplikacje sędziowską i prokuratorskąMateriały prasowe
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 08:38

Wiemy już dokładnie, kiedy w 2026 roku odbędą się egzaminy na aplikacje prokuratorską i sędziowską. Okienko na złożenie dokumentów w systemie IRK będzie wyjątkowo krótkie, a rekordowa opłata za przystąpienie do egzaminów zaskoczy wielu absolwentów prawa. Sprawdź szczegółowy harmonogram i nowe stawki.

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Oficjalny komunikat KSSiP. Rekrutacja na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) wydał komunikat nr 19/2026, w którym wskazał najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych egzaminów na aplikacje sędziowską i prokuratorską. Co o nich wiadomo?

Październik i listopad pod znakiem stresu. Kiedy egzaminy do KSSiP 2026?

Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską odbędą się w dwóch etapach. Kiedy dokładnie?

  • Etap I: Zaplanowano na 29 października 2026 roku. To właśnie tego dnia kandydaci rozwiążą test wiedzy z poszczególnych gałęzi prawa.
  • Etap II: Odbędzie się 18 listopada 2026 roku. Praca pisemna, która pozwoli ocenić umiejętność dokonywania wykładni prawa, stosowania argumentacji prawniczej, a także kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.
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KSSiP 2026: Ruszają zapisy. Jak i do kiedy złożyć dokumenty w IRK?

Zgłoszenia do egzaminów na aplikację prokuratorską i sędziowską przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Nabór ruszy 3 września 2026 roku o godzinie 13:00. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do 24 września 2026 roku, do godziny 13:00 i muszą zawierać:

  • dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie,
  • kopię dowodu osobistego,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych (magisterskich) w Polsce bądź dokument uznawany za równorzędny za granicą (ewentualnie zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim),
  • wypełnioną ankietę personalną.

Ważne ułatwienie dla studentów ostatnich lat: Osoby, które obronę mają dopiero przed sobą, ale zaliczyły już wszystkie egzaminy i praktyki przewidziane w toku studiów, mogą dostarczyć zaświadczenie o wyznaczonym terminie egzaminu dyplomowego. Muszą jednak pamiętać, że dyplom należy donieść najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem testów, czyli do 15 października 2026 roku.

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Ponad 2400 zł za podejście do egzaminu na aplikacje prokuratorską i sędziowską. KSSiP podnosi stawki

Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską będą w tym roku droższe niż kiedykolwiek. Tegoroczni kandydaci zmuszeni są zapłacić za nie aż 2403 złote. Oznacza to podwyżkę o 70 złotych w stosunku do ubiegłorocznej kampanii rekrutacyjnej.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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