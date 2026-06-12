Oficjalny komunikat KSSiP. Rekrutacja na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) wydał komunikat nr 19/2026, w którym wskazał najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych egzaminów na aplikacje sędziowską i prokuratorską. Co o nich wiadomo?

Październik i listopad pod znakiem stresu. Kiedy egzaminy do KSSiP 2026?

Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską odbędą się w dwóch etapach. Kiedy dokładnie?

Etap I: Zaplanowano na 29 października 2026 roku . To właśnie tego dnia kandydaci rozwiążą test wiedzy z poszczególnych gałęzi prawa.

Zaplanowano na . To właśnie tego dnia kandydaci rozwiążą test wiedzy z poszczególnych gałęzi prawa. Etap II: Odbędzie się 18 listopada 2026 roku. Praca pisemna, która pozwoli ocenić umiejętność dokonywania wykładni prawa, stosowania argumentacji prawniczej, a także kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.

KSSiP 2026: Ruszają zapisy. Jak i do kiedy złożyć dokumenty w IRK?

Zgłoszenia do egzaminów na aplikację prokuratorską i sędziowską przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Nabór ruszy 3 września 2026 roku o godzinie 13:00. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do 24 września 2026 roku, do godziny 13:00 i muszą zawierać:

dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie,

kopię dowodu osobistego,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

kopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych (magisterskich) w Polsce bądź dokument uznawany za równorzędny za granicą (ewentualnie zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim),

(magisterskich) w Polsce bądź dokument uznawany za równorzędny za granicą (ewentualnie zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim), wypełnioną ankietę personalną.

Ważne ułatwienie dla studentów ostatnich lat: Osoby, które obronę mają dopiero przed sobą, ale zaliczyły już wszystkie egzaminy i praktyki przewidziane w toku studiów, mogą dostarczyć zaświadczenie o wyznaczonym terminie egzaminu dyplomowego. Muszą jednak pamiętać, że dyplom należy donieść najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem testów, czyli do 15 października 2026 roku.

Ponad 2400 zł za podejście do egzaminu na aplikacje prokuratorską i sędziowską. KSSiP podnosi stawki

Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską będą w tym roku droższe niż kiedykolwiek. Tegoroczni kandydaci zmuszeni są zapłacić za nie aż 2403 złote. Oznacza to podwyżkę o 70 złotych w stosunku do ubiegłorocznej kampanii rekrutacyjnej.

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