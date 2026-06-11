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Wojna o kryptoaktywa w Polsce. Prezydent wetuje ustawę po raz trzeci

Prezydent Karol Nawrocki
Wojna o kryptoaktywa w Polsce trwa w najlepsze: prezydent zawetował ustawęAgencja Gazeta / Fot . Jakub Orzechowski / Agencja wyborcza.pl
oprac. Justyna Klupa
dzisiaj, 17:11

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił kolejne weto. Chodzi o rynek kryptoaktywów i unijne przepisy, które zaczną obowiązywać już za chwilę. Czasu na porozumienie praktycznie już nie ma, a zegar tyka. Wyjaśniamy 3 punkty, które poróżniły polityków i mogą zdecydować o losie polskiej branży.

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Prezydent ostrzega: „To wypchnie polskie firmy za granicę”

W czwartek, 11 czerwca 2026 roku, prezydent Karol Nawrocki poinformował o kolejnym wecie. Decyzja dotyczy ustawy o rynku kryptoaktywów. Zdaniem Nawrockiego proponowane przez rząd przepisy zamiast chronić, mogą po prostu zniszczyć rodzimy sektor kryptowalut i wypchnąć polskie firmy za granicę.

– Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z „kryptocieniem” zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać – grzmiał prezydent w materiale wideo na platformie X.

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Choć rząd dorzucił do nowej wersji ustawy jedną poprawkę (obowiązek publikowania rocznych raportów o rynku krypto), Pałac Prezydencki wskazał aż 15 innych kluczowych uwag. Nawrocki domaga się m.in.:

  • Krótszych blokad kont:Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) miałaby prawo blokować rachunki krypto aż na 6 miesięcy. Prezydent chce skrócenia tego okresu do maksymalnie 3 miesięcy.
  • Kontroli sądowej: Dodatkowej weryfikacji ostrych działań nadzorczych KNF przez sądy.
  • Odpowiedzialności państwa: Odszkodowań od Skarbu Państwa, jeśli urzędnicy bezprawnie zablokują komuś środki.

Prezydent podkreśla, że nie jest wrogiem regulacji. Oskarża jednak rząd o „polityczny upór” i ignorowanie poprawek.

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Sprawa ma drugie, znacznie poważniejsze dno. Ustawa miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie MiCA, które reguluje rynek kryptoaktywów w całej Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że czas na bezproblemowe działanie bez specjalnych zezwoleń kończy się 1 lipca 2026 roku.

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Czarny scenariusz KNF. Polskie firmy mogą stracić wszystko

Komisja Nadzoru Finansowego już wcześniej ostrzegała przed czarnym scenariuszem. Jeśli przepisy nie wejdą w życie na czas i nie wyznaczą oficjalnego nadzorcy:

  • Polskie firmy stracą możliwość legalnego świadczenia usług kryptowalutowych w kraju.
  • Nasz rynek mogą przejąć zagraniczne podmioty, które zdobyły licencje w innych państwach UE i będą działać w Polsce transgranicznie.

Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, gdy tylko rządzący uwzględnią jego poprawki. Pytanie brzmi, czy politycy zdążą uzyskać kompromis przez 1 lipca?

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Źródło: PAP

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