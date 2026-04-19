To już pewne: Będą zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty już za 3 miesiące. Co się zmieni dla seniorów? [PORADNIK]

ZUS ogłosił zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty, które wejdą w życie 12 lipca 2026 roku. Dokument ma przypominać kartę płatniczą i posiadać lepsze zabezpieczenia. Choć do wejścia przepisów w życie zostały tylko 3 miesiące, wielu seniorów zastanawia się, czy muszą składać wniosek o wymianę obecnej karty? Sprawdzamy, jak będzie wyglądał nowy dokument i jakie korzyści przyniesie emerytom.
Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty od lipca 2026. Co się zmieni w wyglądzie?
W lipcu 2026 roku wejdą w życie istotne zmiany dla milionów seniorów w Polsce. Dotyczyć one będą legitymacji emeryta-rencisty – dokumentu, który stanowi podstawę korzystania z ulg i potwierdzenia statusu świadczeniobiorcy. Nowe rozwiązania wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), stawiając na cyfryzację, bezpieczeństwo i wygodę użytkowników. Co dokładnie się zmieni?
- Wzór: Zmianie ulegnie szata graficzna legitymacji.
- Trwałość: Nowe legitymacje emeryta-rencisty mają być wykonane z tworzywa PCV. Będą jednostronnie laminowane i będą przypominać karty płatnicze.
- Zabezpieczenia: Wprowadzone zostaną również dodatkowe zabezpieczenia ograniczające ryzyko fałszerstw.
Czy wymiana starej legitymacji emeryta-rencisty jest obowiązkowa?
Najważniejsza informacja dla seniorów: mimo wprowadzenia nowego wzoru legitymacji od 12 lipca 2026 roku, nie będzie konieczności wymiany dotychczasowych kart. O ile dokument pozostaje czytelny i nieuszkodzony, senior może z niego korzystać aż do upływu jego ważności. To oznacza brak dodatkowych formalności dla większości emerytów i rencistów.
mLegitymacja w telefonie – standard dla seniora w 2026 roku
Równolegle do zmian wizualnych rośnie znaczenie wersji elektronicznej dokumentu. mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel jest dziś podstawową formą potwierdzania uprawnień. Nowi świadczeniobiorcy otrzymują ją automatycznie – bez konieczności składania wniosków czy wizyty w urzędzie. Aktywacja dokumentu jest szybka i intuicyjna – wystarczy dodać go w aplikacji, by natychmiast korzystać z przysługujących ulg.
Instrukcja krok po kroku: Jak aktywować legitymację emeryta-rencisty w mObywatelu?
Aby zacząć korzystać z przysługujących ulg, wystarczy w kilku prostych krokach dodać legitymację w aplikacji na swoim smartfonie. Jak to zrobić?
- Uruchom aplikację mObywatel.
- Wybierz opcję „Dodaj dokument”.
- Z dostępnej listy wskaż „Legitymacja emeryta-rencisty”.
- Dokument zostanie automatycznie przypisany do Twojego konta.
- Od tego momentu możesz korzystać ze wszystkich dostępnych zniżek i uprawnień.
Plastikowa legitymacja emeryta-rencisty tylko na wniosek ERL. Jak ją otrzymać?
Choć wersja cyfrowa legitymacji jest podstawowym dokumentem z jakiego mogą korzystać seniorzy, to karta plastikowa nie znika całkowicie. Będzie wydawana wyłącznie na życzenie – na przykład w przypadku zgubienia poprzedniej karty, zmiany danych osobowych lub po prostu z przyzwyczajenia do fizycznych dokumentów. Wniosek ERL, (do pobrania TUTAJ) można złożyć osobiście, pocztą lub online, a urząd ma do 30 dni na jego rozpatrzenie.
Ulgi i zniżki 2026: Na czym zaoszczędzą posiadacze legitymacji emeryta-rencisty?
Legitymacja emeryta-rencisty to nie tylko formalność, ale także konkretne korzyści finansowe. Dzięki posiadaniu karty seniorzy mogą znacząco obniżyć codzienne wydatki. Do najważniejszych ulg należą m.in. zwolnienie z abonamentu RTV, tańsze wyrobienie paszportu czy zniżki na przejazdy kolejowe i komunikację miejską.
Dodatkowo, dostęp do instytucji kultury – takich jak muzea, teatry czy kina – często wiąże się z niższymi cenami biletów. W skali roku może to oznaczać oszczędności liczone w setkach złotych.
Legitymacja emeryta-rencisty: Cyfrowa czy tradycyjna? Najlepiej obie
Eksperci podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem w 2026 roku jest korzystanie z obu form legitymacji. Wersja cyfrowa zapewnia wygodę i natychmiastowy dostęp, natomiast plastikowa karta może okazać się nieoceniona w sytuacjach awaryjnych – na przykład przy rozładowanym telefonie lub braku dostępu do internetu.
