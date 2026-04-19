To już pewne: Będą zmiany w legitymacjach emeryta-rencisty już za 3 miesiące. Co się zmieni dla seniorów? [PORADNIK]

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty od lipca 2026. Co się zmieni w wyglądzie?

W lipcu 2026 roku wejdą w życie istotne zmiany dla milionów seniorów w Polsce. Dotyczyć one będą legitymacji emeryta-rencisty – dokumentu, który stanowi podstawę korzystania z ulg i potwierdzenia statusu świadczeniobiorcy. Nowe rozwiązania wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), stawiając na cyfryzację, bezpieczeństwo i wygodę użytkowników. Co dokładnie się zmieni?

Wzór: Zmianie ulegnie szata graficzna legitymacji. Trwałość: Nowe legitymacje emeryta-rencisty mają być wykonane z tworzywa PCV. Będą jednostronnie laminowane i będą przypominać karty płatnicze. Zabezpieczenia: Wprowadzone zostaną również dodatkowe zabezpieczenia ograniczające ryzyko fałszerstw.

Czy wymiana starej legitymacji emeryta-rencisty jest obowiązkowa?

Najważniejsza informacja dla seniorów: mimo wprowadzenia nowego wzoru legitymacji od 12 lipca 2026 roku, nie będzie konieczności wymiany dotychczasowych kart. O ile dokument pozostaje czytelny i nieuszkodzony, senior może z niego korzystać aż do upływu jego ważności. To oznacza brak dodatkowych formalności dla większości emerytów i rencistów.

mLegitymacja w telefonie – standard dla seniora w 2026 roku

Równolegle do zmian wizualnych rośnie znaczenie wersji elektronicznej dokumentu. mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel jest dziś podstawową formą potwierdzania uprawnień. Nowi świadczeniobiorcy otrzymują ją automatycznie – bez konieczności składania wniosków czy wizyty w urzędzie. Aktywacja dokumentu jest szybka i intuicyjna – wystarczy dodać go w aplikacji, by natychmiast korzystać z przysługujących ulg.

Instrukcja krok po kroku: Jak aktywować legitymację emeryta-rencisty w mObywatelu?

Aby zacząć korzystać z przysługujących ulg, wystarczy w kilku prostych krokach dodać legitymację w aplikacji na swoim smartfonie. Jak to zrobić?

Uruchom aplikację mObywatel. Wybierz opcję „Dodaj dokument”. Z dostępnej listy wskaż „Legitymacja emeryta-rencisty”. Dokument zostanie automatycznie przypisany do Twojego konta. Od tego momentu możesz korzystać ze wszystkich dostępnych zniżek i uprawnień.

Plastikowa legitymacja emeryta-rencisty tylko na wniosek ERL. Jak ją otrzymać?

Choć wersja cyfrowa legitymacji jest podstawowym dokumentem z jakiego mogą korzystać seniorzy, to karta plastikowa nie znika całkowicie. Będzie wydawana wyłącznie na życzenie – na przykład w przypadku zgubienia poprzedniej karty, zmiany danych osobowych lub po prostu z przyzwyczajenia do fizycznych dokumentów. Wniosek ERL, (do pobrania TUTAJ) można złożyć osobiście, pocztą lub online, a urząd ma do 30 dni na jego rozpatrzenie.

Ulgi i zniżki 2026: Na czym zaoszczędzą posiadacze legitymacji emeryta-rencisty?

Legitymacja emeryta-rencisty to nie tylko formalność, ale także konkretne korzyści finansowe. Dzięki posiadaniu karty seniorzy mogą znacząco obniżyć codzienne wydatki. Do najważniejszych ulg należą m.in. zwolnienie z abonamentu RTV, tańsze wyrobienie paszportu czy zniżki na przejazdy kolejowe i komunikację miejską.

Dodatkowo, dostęp do instytucji kultury – takich jak muzea, teatry czy kina – często wiąże się z niższymi cenami biletów. W skali roku może to oznaczać oszczędności liczone w setkach złotych.

Legitymacja emeryta-rencisty: Cyfrowa czy tradycyjna? Najlepiej obie

Eksperci podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem w 2026 roku jest korzystanie z obu form legitymacji. Wersja cyfrowa zapewnia wygodę i natychmiastowy dostęp, natomiast plastikowa karta może okazać się nieoceniona w sytuacjach awaryjnych – na przykład przy rozładowanym telefonie lub braku dostępu do internetu.