Nowe zasady liczenia stażu pracy od 2026 roku – kogo obejmą zmiany?

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy rozszerzające katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania uprawnień pracowniczych i prawa do świadczeń. To korzystne zmiany m.in. dla osób samozatrudnionych, pracujących za granicą i na podstawie umowy zlecenia, a także dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Dlaczego staż pracy ma znaczenie dla pracownika?

Co można zyskać dzięki nowym zasadom? Od długości stażu pracy zależą m.in.:

wymiar urlopu wypoczynkowego,

wysokość dodatku stażowego,

prawo do nagrody jubileuszowej,

wysokość odpraw przy zwolnieniu lub przejściu na emeryturę,

a także długość okresu wypowiedzenia.

Staż pracy a urlop wypoczynkowy – ile dni wolnych przysługuje?

Obecnie pracownicy z doświadczeniem krótszym niż 10 lat mają prawo do 20 dni urlopu rocznie, natomiast po przekroczeniu tego progu – do 26 dni. Po zmianach w prawie pracy w 2026 r. liczba osób uprawnionych do dłuższego urlopu znacząco wzrośnie.

Okres wypowiedzenia umowy a staż pracy – jakie będą zasady po 2026 roku?

Nowe zasady korzystnie wpłyną także na długość okresów wypowiedzenia. Pracownicy, którzy wcześniej wykonywali obowiązki na umowach cywilnoprawnych lub współpracy, będą mogli wliczyć ten czas do stażu, co przełoży się na dłuższy okres ochronny.

Dodatek stażowy to comiesięczna premia za wysługę lat. Przysługuje głównie pracownikom budżetówki – m.in. urzędnikom, nauczycielom i personelowi medycznemu. Po wejściu w życie nowych zasad, osoby które wcześniej pracowały np. na umowach zlecenia lub prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, będą mogły uwzględnić te okresy w stażu, co przełoży się na wyższe świadczenia.

Nagroda jubileuszowa a staż pracy – nowe korzyści dla pracowników sektora publicznego

Co jeszcze zyskają zatrudnieni w sektorze publicznym? Po zmianach wielu z nich otrzyma nagrody jubileuszowe. Przyznawane one są zatrudnionym z odpowiednio długim stażem pracy - najczęściej 20, 25, 30, 35 lub 40 lat. Po zmianach wliczenie dodatkowych okresów zawodowych pozwoli szybciej osiągnąć wymagany staż.

Przykładowo nauczyciel po 20 latach pracy otrzymuje 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 40 latach – aż 250 proc. Z kolei pracownik samorządowy może liczyć po 45 latach pracy nawet na 400 proc. pensji.

Odprawy – wyższe świadczenia przy zwolnieniu lub emeryturze

Na zmianach skorzystają też… odchodzący z pracy. Wysokość odprawy z tytułu zwolnienia jest uzależniona od długości zatrudnienia:

poniżej 2 lat – 1-miesięczne wynagrodzenie,

od 2 do 8 lat – 2-miesięczne,

powyżej 8 lat – 3-miesięczne wynagrodzenie.

Limit odpraw wynosi obecnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Po zmianach więcej zatrudnionych osiągnie wyższy uprawniający do większej odprawy.

Przejście na emeryturę

Odprawy emerytalne rosną wraz ze stażem pracy. W sektorze samorządowym zatrudnieni z ponad 20-letnim doświadczeniem mogą liczyć nawet na trzymiesięczną odprawę.

Odprawa pośmiertna – wsparcie dla rodzin

Rodziny pracowników, którzy zmarli w okresie zatrudnienia lub pobierania zasiłku chorobowego, mogą liczyć na odprawę pośmiertną. Jej wysokość również zależy od długości stażu. Zmiany oznaczają wzrost wysokości odpraw dla wielu rodzin.

FAQ: Zmiany w stażu pracy od 2026 roku

1. Od kiedy obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy?

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Od tego dnia okres zatrudnienia będzie liczony na nowych, szerszych zasadach.

2. Co będzie się wliczać do stażu pracy po zmianach?

Do stażu pracy oprócz umowy o pracę wliczane będą m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, umowy cywilnoprawne (zlecenie, usługi, agencyjna), praca za granicą, a także członkostwo w spółdzielniach rolniczych.

3. Kto najbardziej zyska na nowych przepisach?

Najwięcej zyskają osoby, które wcześniej pracowały na umowach zleceniach lub prowadziły własną działalność, a obecnie są zatrudnione na etacie. Ich staż pracy znacząco wzrośnie, co przełoży się na wyższe świadczenia.

4. Jak wyższy staż pracy wpłynie na urlop?

Po zmianach więcej osób uzyska prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 20. Wymiar urlopu rośnie po osiągnięciu 10 lat stażu pracy.

5. Czy nowe zasady dotyczą wszystkich pracowników?

Tak, przepisy obejmą wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od branży. Kluczowe będzie udokumentowanie wcześniejszych okresów pracy lub działalności.

6. Czy trzeba złożyć dokumenty, by doliczyć wcześniejszy staż?

Tak, pracownik będzie musiał udokumentować okresy pracy lub działalności (np. zaświadczeniami z ZUS, CEIDG, świadectwami pracy), aby zostały zaliczone do stażu.