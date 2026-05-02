Zasiłek pielęgnacyjny 2026 i 2027 r. - dla kogo, wysokość, jak wystąpić

Jak już zostało wspomniane zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje określonym grupom osób. Otrzyma go:

dziecko z niepełnosprawnością ,

, osoba, która ma więcej niż 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

każdy, kto ukończył 75 lat.

Prawo do świadczenia mają także osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta nie jest waloryzowana i pozostaje na tym samym poziomie od 2019 roku. Kolejna weryfikacja wysokości świadczenia planowana jest na 2027 rok. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego jest sprawdzana co trzy lata, ale taka weryfikacja nie oznacza automatycznego podniesienia świadczenia.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. Świadczenie nie należy się także wtedy, gdy członkowie rodziny otrzymują za granicą świadczenia na pokrycie kosztów opieki nad tą osobą – chyba że inaczej wynika z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub z umów międzynarodowych. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobie, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli tej samej osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, w którym wcześniej wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, organ wypłacający emeryturę lub rentę (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych) pomniejsza to świadczenie o kwotę wypłaconego zasiłku. Następnie przekazuje tę kwotę do właściwego organu.

Taka przekazana suma jest traktowana jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.