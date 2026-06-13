Gazeta Prawna
Kraj

Naczelny Republiki w niewybrednych słowach obraził policjantów. Stanowcza reakcja szefa MSWiA

Sakiewicz
Tomasz Sakiewicz jest oburzony działaniami policjiShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 12:08

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz nazwał „idiotami” policjantów, którzy interweniowali w jego mieszkaniu po serii fałszywych alarmów. Ta obraza nie pozostała bez reakcji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Między panami doszło do stanowczej wymiany zdań w mediach społecznościowych.

Skrót artykułu

Do ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych doszło między naczelnym Telewizji Republika Tomaszem Sakiewiczem a szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim. Sakiewicz ujawnił w piątek szczegóły związane z wejście funkcjonariuszy do jego mieszkania podczas interwencji do jakiej doszło po zgłoszeniu do służb fałszywego alarmu.

Sakiewicz obraża policjantów, Kierwiński reaguje

Szef Republiki zdradził we wpisie na platformie X, że funkcjonariusze wezwali na przesłuchanie jego asystentkę. Nie to było jednak powodem, dla którego Sakiewicz obraził policjantów. Szef Republiki zarzucił funkcjonariuszom, że mieli pretensje do jego asystentki, która nie okazała im dowodu osobistego, gdy była kuta kajdankami. W niewybrednych słowach szef Telewizji Republika ocenił te działania. W jego ocenie zaraz wrócą dowcipy o milicjantach, bo, jak napisał, nawet komuniści nie byli takimi idiotami.

Ten wpis nie mógł pozostać bez odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji, czyli resortu, który nad policją sprawuje nadzór. Marcin Kierwiński stanowczo odpowiedział.

- Czy Pan Kaczyński zamierza nadal zasłaniać oczy i uszy, gdy szef ich radiowęzła obraża funkcjonariuszy policji? Gdzie się podziało „murem za polskim mundurem”? No, gdzie??? - zapytał retorycznie Kierwiński również za pośrednictwem X.

Policja składa zawiadomienie do prokuratury

Przypomnijmy, wcześniej policja złożyła zawiadomienie do prokuratury o ochronę dóbr osobistych. Sprawa związana jest z ujawnieniem przez Republikę personaliów funkcjonariusza, który rzekomo miał brać udział w akcji w mieszkaniu Sakiewicza.

W połowie maja służby wkroczyły do mieszkania naczelnego Republiki, po tym jak otrzymały, jak później się okazało, fałszywy alarm dotyczący zagrożenia zdrowia i życia nieletniego. To wówczas miało dojść do zakucia w kajdanki asystentki Sakiewicza.

Sprawa fałszywych alarmów jest wciąż bada i wyjaśniania. Jak pod koniec maja poinformował szef MSWiA, zatrzymanych zostało pięć osób, a wobec trzech zastosowany został tymczasowy areszt.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

MSWiAMarcin KierwińskiTomasz Sakiewicz

Powiązane

Coraz więcej odmów z MOPS. Urzędnicy wskazują najczęstszy błąd
ŚwiadczeniaCoraz więcej odmów z MOPS. Urzędnicy wskazują najczęstszy błąd
Nawet 2047 zł dodatku dla seniorów w 2027 roku
Emerytury i rentyNawet 2047 zł dodatku dla seniorów w 2027 roku, ale nie dla wszystkich. ZUS zastosuje ważny limit
Figurki księdza i żałobnika nad trumną leżą na kalkulatorze
ŚwiadczeniaZasiłek pogrzebowy 2026 i 2027: zmiany w świadczeniach

Najważniejsze

Działania służb
KrajMartwe płody na posesji. Prokuratura wnioskuje o areszt dla podejrzanej
Protest przed budynkiem ambasady Rosji w Warszawie w 2022 r. - nastroje sympatii ustępują niechęci wobec Ukraińców w Polsce
OpinieDeportacja za suma i rajd po Morskim Oku. Czy kopiujemy antyimigracyjne wzorce z Zachodu?
Seniorka odbiera paczkę od kobiety
KrajDarmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]
statek płynący przez Cieśninę Ormuz
GospodarkaEkonomiczne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. W prognozach nie ma recesji [RAPORT SPECJALNY DGP]
Donald Tusk
Tusk żartuje i zwraca się do Nawrockiego z „gorącym apelem”. Chodzi o wyjazd prezydenta do USA
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki - spór o nadanie imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiemu oddziałowi podkopał relacje polsko-ukraińskie
OpinieNawrocki daje Ukrainie czas. Na co jeszcze czeka z decyzją o orderze dla Zełenskiego?
wybory prezydenckie 2025 sondaż druga tura trzaskowski nawrocki mentzen - jak głosuje Polska lokalna i co nią kieruje
OpinieAndrysiak: Polityk nie może przyjechać do Polski lokalnej i opowiadać o Trumpie
Wysoka niepewność nie daje odpowiedzi, czy EBC utrzyma jastrzębią ścieżkę
GospodarkaWysoka niepewność nie daje odpowiedzi, czy EBC utrzyma jastrzębią ścieżkę
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png