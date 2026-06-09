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Macierewicz pokazał majątek. Największym zaskoczeniem są nieruchomości - wpisał tylko dwa słowa

Antoni Macierewicz, poseł PiS
Antoni Macierewicz pokazał majątekShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 15:33

Antoni Macierewicz opublikował nowe oświadczenie majątkowe, które od razu wywołało lawinę komentarzy. Choć finanse byłego szefa MON robią wrażenie, to prawdziwe poruszenie wywołała rubryka z nieruchomościami. Co posiada poseł PiS?

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Emerytura i pensja Antoniego Macierewicza. Finansowe eldorado posła PiS

Antoni Macierewicz, jeden z najbarwniejszych posłów Prawa i Sprawiedliwości, nie może narzekać na brak płynności finansowej. Jego budżet domowy zasilają różne źródła. Jakie? Jak donosi serwis Money.pl, były minister obrony narodowej w oświadczeniu majątkowym za ubiegły rok polityk wykazał wpływy z takich źródeł, jak:

  • Świadczenie emerytalne: niemal 110 tys. zł (dokładnie 109 194,73 zł), co daje ponad 9 tys. zł miesięcznie.
  • Uposażenie poselskie: ponad 139 tys. zł (139 011,76 zł).
  • Dieta parlamentarna: ponad 46 tys. zł (46 069,95 zł), z czego aż 36 tys. zł – była całkowicie zwolniona z podatku.
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Gdzie Macierewicz trzyma oszczędności? Królują obligacje skarbowe

Antoni Macierewicz na koniec 2025 roku posiadał na rachunku bankowym zaledwie 7813 zł. Sytuacja finansowa byłego ministra jest jednak stabilna. Polityk PiS posiada obligacje skarbowe warte ponad 482 tys. zł. Do tego dochodzą środki w funduszach inwestycyjnych (TFI oraz PKO TFI) o łącznej wartości blisko 70 tys. zł.

Mieszkanie i działka? Wszystko zapisane na żonę

Najbardziej intrygującym elementem oświadczenia majątkowego Macierewicza są jednak nieruchomości. W dokumencie pojawiło się 55-metrowe mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo), którego wartość szacuje się na 600-700 tys. zł. Drugą nieruchomością jest działka o powierzchni niespełna 10 arów (0,0935 ha), na której stoi 40-metrowy dom z drewna. Wyceniono go na 80-100 tys. zł. Przy każdym z nich widnieje jednak adnotacja: "własność żony".

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Czym jeździ Antoni Macierewicz?

Polityk PiS posiada również samochód. Z oświadczenia majątkowego wynika, że jest to auto marki Toyota Corolla z 2022 roku - jedyny składnik mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł, jaki znalazł się w dokumencie.

Na koniec warto dodać, że były minister obrony narodowej może spać spokojnie. W rubryce dotyczącej długów, kredytów czy pożyczek nie wpisał absolutnie nic. Antoni Macierewicz w 2026 rok wszedł z czystym kontem i bez żadnych zobowiązań finansowych.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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PiSmajątekMacierewicz

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