Ten lot z Rzeszowa do Warszawy poseł Prawa i Sprawiedliwości zapamięta na długo. W czwartek doszło do interwencji służb na lotnisku Chopina. Jak informował Fakt, poseł PiS musiał zostać wyniesiony z pokładu, bo nie był w stanie opuścić go o własnych siłach.

Sam poseł opublikował w środę wieczorem wpis w mediach społecznościowych, w którym przeprosił za swoją niedyspozycję.

- Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku - napisał na portalu X. Porzucek dodał, że takie zdarzenie miało miejsce pierwszy raz w jego życiu i zrobi wszystko, by już więcej się nie powtórzyło.

Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło. — Marcin Porzucek (@MarcinPorzucek) June 2, 2026 Rozwiń

Partyjna komisja Etyki wkracza do akcji

Incydentem z udziałem posła zajmie się teraz partyjna Komisja Etyki. Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP podkreślił, że parlamentarzysta przeprosił już publicznie za zaistniałą sytuację.

- Znając pana posła, to samo zdarzenie stanowi dla niego nauczkę na przyszłość - ocenił Bochenek.