Gazeta Prawna
Kraj

Incydent na pokładzie samolotu z udziałem posła PiS. Rzecznik partii zabrał głos

Marcin Porzucek
Poseł PiS Marcin Porzucek odpowie przed partyjną Komisją Etyki za incydent na pokładzie samolotuPAP / Przemysław Piątkowski
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 13:25

Partyjna komisja Etyki zajmie się posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Porzuckiem - poinformował w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek. Parlamentarzysta znalazł się w centrum medialnej uwagi po incydencie na pokładzie samolotu, którego był głównym bohaterem.

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Ten lot z Rzeszowa do Warszawy poseł Prawa i Sprawiedliwości zapamięta na długo. W czwartek doszło do interwencji służb na lotnisku Chopina. Jak informował Fakt, poseł PiS musiał zostać wyniesiony z pokładu, bo nie był w stanie opuścić go o własnych siłach.

Sam poseł opublikował w środę wieczorem wpis w mediach społecznościowych, w którym przeprosił za swoją niedyspozycję.

- Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku - napisał na portalu X. Porzucek dodał, że takie zdarzenie miało miejsce pierwszy raz w jego życiu i zrobi wszystko, by już więcej się nie powtórzyło.

Partyjna komisja Etyki wkracza do akcji

Incydentem z udziałem posła zajmie się teraz partyjna Komisja Etyki. Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP podkreślił, że parlamentarzysta przeprosił już publicznie za zaistniałą sytuację.

- Znając pana posła, to samo zdarzenie stanowi dla niego nauczkę na przyszłość - ocenił Bochenek.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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