PiS wystawia kandydata na prezydenta Krakowa. „Jednogłośna decyzja komitetu”

O decyzji Komitetu Politycznego rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorkowe popołudnie, po zakończeniu spotkania władz ugrupowania. Podkreślił, że Drewnicki „jest człowiekiem z całą pewnością znanym” wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa.

- Pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów w tych wyborach - powiedział Bochenek.

Jednogłośne poparcie Komitetu Politycznego PiS

Rzecznik partii pytany, czy były rozważane inne kandydatury przyznał, że „pojawiały się również inne nazwiska”, ale to właśnie kandydatura Drewnickiego „zyskała poparcie całego Komitetu Politycznego i to przeważyło”.

- To były głosowania, każdy musiał podnieść rękę i te decyzje zapadały jednogłośnie - podkreślił Bochenek. - Wszyscy głosowali za panem Michałem Drewnickim - dodał. Ocenił, że „to świadczy o sile i powadze tej kandydatury”. Bochenek zaapelował też „do innych środowisk patriotycznych” o poparcie kandydata PiS.

PiS liczy na współpracę z Konfederacją

Dziennikarze dopytywali o ofertę wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, który w ubiegłym tygodniu zaoferował politykom Konfederacji wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Tego samego dnia liderzy Konfederacji poinformowali jednak - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - że ich kandydatem został przedsiębiorca, sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak.

- Stąd moja oferta i propozycja skierowana do Konfederacji między innymi, bo apelujemy. Oczywiście z tym apelem zwracamy się do wszystkich środowisk patriotycznych, które dobrze życzą Krakowowi - powiedział Bochenek. - To jest oferta do dyskusji, wszystko przed nami - dodał.

Bochenek zachwalał kandydata PiS przywołując m.in. jego „dorobek, zaangażowanie i pracę na rzecz krakowskiego samorządu, znajomość problemów Krakowian”. Podkreślił, że „nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem, jest Krakowianinem przede wszystkim”.

Coraz więcej kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa

Poza PiS i Konfederacja swojego kandydata przedstawiła Partia Razem, która wystawi w wyborach współprzewodniczącą Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) poinformowała zaś we wtorek, że trwają rozmowy i sprawdzanie osób, które mogłyby zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.

W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. (PAP)