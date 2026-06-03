Poseł PiS ma dość i idzie na wojnę z internetowymi hejterami. Za pośrednictwem platformy X pokazał, że on i jego rodzina dostają groźny karalne, w tym groźby śmierci.



- W związku z drastycznymi groźbami pozbawienia życia moich dzieci złożyłem dziś oficjalne zawiadomienie do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - poinformował Gróbarczyk.

W związku z drastycznymi groźbami pozbawienia życia moich dzieci złożyłem dziś oficjalne zawiadomienie do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Równolegle skierowałem wniosek do NASK o pilne zabezpieczenie danych. Sprawca usunął konto, ale to niczego nie zmieni.… pic.twitter.com/P5hpLYFqTT — Marek Gróbarczyk (@marekgrobarczyk) June 2, 2026 Rozwiń

Były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że o drastycznych wiadomościach, które ma zamiar zawiadomić także NASK z prośbą o pilne zabezpieczenie danych.

- Sprawca usunął konto, ale to niczego nie zmieni. Zero tolerancji dla bandyterki w internecie!!! - zaznaczył Gróbarczyk.