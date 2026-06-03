Gazeta Prawna
Kraj

Poseł PiS idzie na wojnę z hejterami i składa zawiadomienie. W tle poważne groźby

Marek Gróbarczyk
Poseł PiS Marek Gróbarczyk składa zawiadomienie ws. gróźb w interneciePAP / Waldemar Deska
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:47

Poseł PiS Marek Gróbarczyk pokazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, jakie wiadomości dostaje. Drastyczne treści skłoniły polityka do złożenia zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Poseł PiS ma dość i idzie na wojnę z internetowymi hejterami. Za pośrednictwem platformy X pokazał, że on i jego rodzina dostają groźny karalne, w tym groźby śmierci.

- W związku z drastycznymi groźbami pozbawienia życia moich dzieci złożyłem dziś oficjalne zawiadomienie do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - poinformował Gróbarczyk.

Były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że o drastycznych wiadomościach, które ma zamiar zawiadomić także NASK z prośbą o pilne zabezpieczenie danych.

- Sprawca usunął konto, ale to niczego nie zmieni. Zero tolerancji dla bandyterki w internecie!!! - zaznaczył Gróbarczyk.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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