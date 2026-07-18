Nawrocki znów chce referendum. Tym razem zmieni pytanie

Referendum ws. polityki klimatycznej. Senat odrzucił pierwszy wniosek

Z pierwszym wnioskiem o zarządzenie referendum ws. unijnej polityki klimatycznej prezydent wyszedł w maju. Karol Nawrocki postulował, by referendum odbyło się 27 września, a pytanie miało brzmieć: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

W maju wniosek prezydenta został odrzucony - za jego przyjęciem głosowało 32 senatorów, 62 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przedstawiciele izby wyższej ocenili m.in., że pytanie sformułowanie we wniosku było „z tezą”. Powołali się także na opinię konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja, zgodnie z którą Senat powinien „kategorycznie odmówić wyrażenia zgody, albowiem projekt obarczony jest wadami merytorycznymi”.

Prezydent zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem.

„Tym razem Senat nie zasłoni się »tezą« w pytaniu referendalnym. Oczekujemy, że dopuści do rzetelnej debaty i umożliwi Polakom wypowiedzenie się w tej fundamentalnej dla przyszłości polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego sprawie” - napisał w portalu X Szefernaker, informując o planach skierowania do Senatu następnego wniosku o referendum.

Reforma systemu ETS. Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje

W swoim wpisie Szefernaker zaznaczył, że w piątek Komisja Europejska opublikowała propozycję rewizji dyrektywy EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami).

Jego zdaniem system ETS to najbardziej kosztowny element unijnej polityki klimatycznej.

„Po wcześniejszych zapowiedziach przedstawicieli rządu zapewniających o wywalczeniu w Brukseli realnej reformy, można było oczekiwać przełomu. Niestety, opublikowany projekt pokazuje, że zamiast rzeczywistych zmian mamy do czynienia jedynie z pozornymi korektami” - ocenił szef gabinetu prezydenta.

W ramach reformy systemu handlu emisjami ETS Komisja Europejska zaproponowała, by państwa UE przeznaczały co najmniej 50 proc. przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację. Z szacunkowych danych Komisji wynika, że obecnie na ten cel przeznaczanych jest zaledwie 5 proc. przychodów z ETS.

KE zapowiedziała też zwiększenie do 2030 r. liczby darmowych uprawnień dla przemysłu - przyznawanych, aby zapobiec odpłynięciu przemysłu poza granice UE. Obecnie 43 proc. wszystkich uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS trafia do przemysłu za darmo, a 57 proc. jest sprzedawane na aukcjach.

Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oceniła w piątek, że propozycja reformy systemu ETS przez KE oznacza złagodzenie obowiązującej polityki klimatycznej. Zadeklarowała, że Polska będzie zabiegać o wolniejsze niż chce Komisja Europejska tempo wycofywania z rynku uprawień do emisji CO2.

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. (PAP)