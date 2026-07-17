Nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty

Od poniedziałku, 13 lipca, legitymacje emeryta-rencisty, mają nowe wzory. Zmiany dotyczą zarówno tradycyjnej, plastikowej karty, jak i elektronicznej, mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel.

Ważne Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca tego roku. Wprowadzane zmiany to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych świadczeniobiorców. Tradycyjna, plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd mLegitymacji w aplikacji mObywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS.

Seniorze czy wiesz do czego od lipca uprawnia nowa elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty?

Uspokajamy, proces odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność - przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS.

Legitymacja emeryta-rencisty (dostępna jako karta lub w aplikacji mObywatel) potwierdza status świadczeniobiorcy i daje prawo do licznych ulg. Obejmują one: bezpłatną opiekę zdrowotną (NFZ) oraz zniżki na turnusy sanatoryjne i uzdrowiskowe; zniżki na komunikację miejską oraz dwukrotnie w roku 37% zniżki na pociągi PKP; tańsze bilety do muzeów, kin, teatrów i filharmonii; a także zwolnienie z abonamentu RTV.

Jak zmieni się wygląd legitymacji plastikowej?

Nowy dokument jest wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV jednostronnie laminowanej na awersie. Zawiera elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem, np. gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, czy też mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każda legitymacja ma unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.

Natomiast jeśli chodzi o elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel, nie ma w niej informacji o oddziale, który wydał legitymację.

Trzy lata elektronicznej mLegitymacji

Elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty obowiązuje od stycznia 2023 r. Jest dostępna do pobrania z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Tak więc każdy emeryt i rencista ma zapewniony dostęp do dokumentu na własnym urządzeniu mobilnym np. na smartfonie. Co ważne ZUS wystawia mLegitymację w sposób automatyczny wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty, bez żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Działa tak samo jak tradycyjny dokument. Po jego okazaniu emeryt lub rencista potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg. Natomiast plastikową legitymację wydajemy na wniosek świadczeniobiorcy. Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej wersji elektronicznej.

Źródło: ZUS