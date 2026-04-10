Pilny komunikat GIF: Lek przeciwbólowy wycofany z aptek w całej Polsce. Sprawdź, czy masz go w domu

Rygor natychmiastowej wykonalności. GIF alarmuje pacjentów

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) poinformował o natychmiastowym wycofaniu z obrotu jednej z serii silnego leku przeciwbólowego stosowanego m.in. u pacjentów onkologicznych i w medycynie paliatywnej. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju. – Została ona opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności – podkreślono w komunikacie GIF.

Który lek został wycofany? Sprawdź opakowanie

Chodzi o preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, opakowanie 30 tabletek, nr GTIN 05909990743827. Wycofanie dotyczy konkretnej serii:

Nazwa leku: Vendal retard (Morphini hydrochloridum) Dawka: 10 mg (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Numer serii: H01295 Data ważności: grudzień 2026 Producent: G.L. Pharma GmbH, Austria

Powód decyzji GIF: problem z jakością

Decyzja o wycofaniu zapadła po przeprowadzeniu szczegółowych testów jakościowych. Pozwoliły one wykryć w produkcie tzw. „nieznane zanieczyszczenie”.

Czy lek przeciwbólowy był niebezpieczny dla chorych?

Na tym etapie nie ma dowodów na to, że wykryte zanieczyszczenie powoduje bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów. Producent podkreśla, że:

nie odnotowano zgłoszeń działań niepożądanych, zanieczyszczenie jest chemicznie bardzo zbliżone do morfiny.

Skąd więc decyzja o wycofaniu produktu? Eksperci zaznaczają, że:

brak jest badań naukowych dotyczących wpływu tej substancji na organizm, nie da się przeprowadzić pełnej oceny ryzyka.

Dlaczego decyzja GIF jest natychmiastowa?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podkreśla, że w przypadku leków kluczowe jest spełnianie ściśle określonych norm jakościowych. Jeśli produkt ich nie spełnia, nie może pozostawać w obrocie — nawet jeśli ryzyko nie jest jednoznacznie potwierdzone. Pozostawienie wadliwej serii na rynku mogłoby narazić pacjentów na kontakt z produktem o niezweryfikowanym profilu bezpieczeństwa.

Co z pacjentami?

Dobra wiadomość jest taka, że – według opinii konsultantów krajowych – możliwe jest zastosowanie terapii zastępczej. W praktyce oznacza to, że: lek może zostać zastąpiony innym preparatem morfiny o przedłużonym uwalnianiu w tej samej dawce (10 mg). Pacjenci powinni jednak skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.

Co mają zrobić pacjenci, którzy przyjmują wycofywany lek przeciwbólowy?

Osoby, które posiadają w domu opakowanie leku z serii H01295, powinni podjąć następujące kroki:

Sprawdzenie numeru serii na boku opakowania lub na blistrze. Skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Pytanie o zamiennik. Według krajowych konsultantów medycznych, na rynku dostępne są inne preparaty morfiny o tym samym działaniu i dawce (10 mg), które mogą bezpiecznie zastąpić wycofaną serię.

Decyzja o wycofaniu leku z rynku to standardowa procedura w sytuacjach, gdy produkt nie spełnia surowych norm jakościowych. Ma ona na celu wyeliminowanie nawet najmniejszego potencjalnego ryzyka dla zdrowia pacjentów.