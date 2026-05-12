Gazeta Prawna
Kraj

GIF: popularny lek przeciwbiegunkowy dla dzieci wycofany z rynku. Rygor natychmiastowej wykonalności

Klient w aptece
GIF wycofuje popularny lek przeciwbiegunkowy dla dziecishutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:45

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu leku przeciwbiegunkowego dla dzieci. Sprawdź, czy masz w domowej apteczce konkretne serie produktu od US Pharmacia – publikujemy pełną listę wycofanych partii oraz instrukcję, co zrobić z wadliwym lekiem.

Skrót artykułu

Dlaczego lek przeciwbiegunkowy Recenum Junior został wycofany? (Wada jakościowa)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu i zakazie wprowadzenia na rynek wskazanych serii leku Recenum Junior stosowanego u dzieci w leczeniu ostrej biegunki. Decyzja obejmuje cały kraj i ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Problem dotyczy przekroczenia limitu specyfikacji jakościowej dla parametru substancje pokrewne: zanieczyszczenie C racekadotrylu. Zanieczyszczenie to „może też powstawać in vivo w wyniku przemian metabolicznych racekadotrylu lub jego degradacji przez florę bakteryjną jelit”.

Lista wycofanych serii leku przeciwbiegunkowego Recenum Junior – sprawdź opakowanie

  • Nazwa: Recenum Junior (Racecadotrilum)
  • Moc: 30 mg
  • Postać: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, opakowanie 10 saszetek
  • Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • numer: 2333101, termin ważności: 06.2026
  • numer: 2333102, termin ważności: 06.2026
  • numer: 2333103, termin ważności: 06.2026
  • numer: 2333104, termin ważności: 06.2026
  • numer: 2333105, termin ważności: 06.2026
  • numer: 2333106, termin ważności: 06.2026
  • numer: 2333107, termin ważności: 07.2026
  • numer: 2333108, termin ważności: 07.2026
  • numer: 2333109, termin ważności: 07.2026
  • numer: 2333110, termin ważności: 07.2026
  • numer: 2333111, termin ważności: 07.2026
  • numer: 2333112, termin ważności: 07.2026
  • numer: 2433101, termin ważności: 12.2026
  • numer: 2433102, termin ważności: 12.2026
  • numer: 2433103, termin ważności: 12.2026.

Co mają zrobić rodzice? Instrukcja postępowania z wadliwym lekiem

Wymienione serie leku nie powinny być stosowane. Rodzice, którzy mają w domu wycofane serie preparatu, powinni:

  • sprawdzić numer serii na opakowaniu,
  • zaprzestać podawania leku dziecku,
  • skontaktować się z apteką lub lekarzem w sprawie dalszego postępowania lub zutylizować go.

Kim jest US Pharmacia?

US Pharmacia to największy dostawca produktów leczniczych dla Grupy USP z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Producent takich leków, jak Apap, Ibuprom czy Gripex.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

aptekiGIFlek

Powiązane

Tabliczka na gmachu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
FirmaGIF poczeka na próbki czy naliczy firmom farmaceutycznym do 300 tys. zł kary?
Napis PILNE DECYZJA GIF na niebieskim tle
ZdrowieOstrzeżenie GIF: Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny wycofany z aptek. Rygor natychmiastowej wykonalności [SERIE]
leki
FirmaNSA: GIF cofnął zezwolenie bez rzetelnych dowodów. Apteka w Płońsku wraca do gry