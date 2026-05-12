Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu leku przeciwbiegunkowego dla dzieci. Sprawdź, czy masz w domowej apteczce konkretne serie produktu od US Pharmacia – publikujemy pełną listę wycofanych partii oraz instrukcję, co zrobić z wadliwym lekiem.
Dlaczego lek przeciwbiegunkowy Recenum Junior został wycofany? (Wada jakościowa)
Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu i zakazie wprowadzenia na rynek wskazanych serii leku Recenum Junior stosowanego u dzieci w leczeniu ostrej biegunki. Decyzja obejmuje cały kraj i ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Problem dotyczy przekroczenia limitu specyfikacji jakościowej dla parametru substancje pokrewne: zanieczyszczenie C racekadotrylu. Zanieczyszczenie to „może też powstawać in vivo w wyniku przemian metabolicznych racekadotrylu lub jego degradacji przez florę bakteryjną jelit”.
Lista wycofanych serii leku przeciwbiegunkowego Recenum Junior – sprawdź opakowanie
- Nazwa: Recenum Junior (Racecadotrilum)
- Moc: 30 mg
- Postać: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, opakowanie 10 saszetek
- Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- numer: 2333101, termin ważności: 06.2026
- numer: 2333102, termin ważności: 06.2026
- numer: 2333103, termin ważności: 06.2026
- numer: 2333104, termin ważności: 06.2026
- numer: 2333105, termin ważności: 06.2026
- numer: 2333106, termin ważności: 06.2026
- numer: 2333107, termin ważności: 07.2026
- numer: 2333108, termin ważności: 07.2026
- numer: 2333109, termin ważności: 07.2026
- numer: 2333110, termin ważności: 07.2026
- numer: 2333111, termin ważności: 07.2026
- numer: 2333112, termin ważności: 07.2026
- numer: 2433101, termin ważności: 12.2026
- numer: 2433102, termin ważności: 12.2026
- numer: 2433103, termin ważności: 12.2026.
Co mają zrobić rodzice? Instrukcja postępowania z wadliwym lekiem
Wymienione serie leku nie powinny być stosowane. Rodzice, którzy mają w domu wycofane serie preparatu, powinni:
- sprawdzić numer serii na opakowaniu,
- zaprzestać podawania leku dziecku,
- skontaktować się z apteką lub lekarzem w sprawie dalszego postępowania lub zutylizować go.
Kim jest US Pharmacia?
US Pharmacia to największy dostawca produktów leczniczych dla Grupy USP z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Producent takich leków, jak Apap, Ibuprom czy Gripex.
