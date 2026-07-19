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Ukrainiec zaatakował nożem radnego. Są zarzuty dla 46-latka

policja
Zarzuty dla Ukraińca po ugodzeniu nożem radnego podczas Łemkowskiej WatryShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 10:38

46-letni obywatel Ukrainy został oskarżony o uszkodzenie ciała po incydencie, do którego doszło przed rozpoczęciem 44. Łemkowskiej Watry w Zdyni. Według ustaleń policji mężczyzna podczas awantury kilkukrotnie zranił nożem 37-letniego radnego powiatu gorlickiego i członka zarządu Zjednoczenia Łemków. Funkcjonariusze, którzy interweniowali na miejscu, użyli wobec agresora paralizatora.

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W niedzielę podejrzany Ukrainiec ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Atak nożem przed Łemkowską Watrą w Zdyni. Radny trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło 16 lipca w późnych godzinach wieczornych tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej – Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, członek zarządu Zjednoczenia Łemków, został ranny m.in. w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu.

- 46-letni Ukrainiec przyjechał specjalnie na to wydarzenie. Będąc pod wpływem alkoholu zaczął się awanturować z uczestnikami imprezy. W pewnym momencie uczestnicy wydarzenia zauważyli, że ma nóż, dlatego zareagowała ochrona. W wyniku ataku ranny został 37-latek. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem, m.in. w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne, jednak został przewieziony do szpitala – powiedziała PAP rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak dodała, po przybyciu na miejsce policjantów agresor nie wykonywał ich poleceń i stawiał opór.

Policja użyła paralizatora. Podejrzany usłyszał zarzut uszkodzenia ciała

- Wobec mężczyzny został użyty paralizator. Po obezwładnieniu, zgodnie z procedurami, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie było potrzeby jego hospitalizacji. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu – przekazała rzeczniczka.

Po wytrzeźwieniu 46-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. W niedzielę zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Policja będzie wnioskować o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Łemkowska Watra odbywa się w Zdyni od 17 do 19 lipca. To jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce, organizowane przez Zjednoczenie Łemków. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nie ma jak w domu”. Organizatorzy podkreślają także ideę „NO HEJT”, akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów. (PAP)

szb/ mmu/

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Źródło: PAP
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Ukrainiecatak nożownika

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