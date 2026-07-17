KRUS i PSOR prowadzą kampanię „Razem dla bezpieczeństwa w gospodarstwie”, której celem jest zwiększenie świadomości rolników na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w czasie intensywnych prac polowych. Organizatorzy podkreślają, że ochrona upraw może i powinna iść w parze z bezpieczeństwem ludzi. Mimo poprawy sytuacji w rolnictwie, w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 4284 wypadki przy pracy w gospodarstwach.

Kampania przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: kupowaniu wyłącznie legalnych środków, czytaniu etykiet, stosowaniu odzieży ochronnej, wykonywaniu zabiegów w odpowiednich warunkach pogodowych oraz dbaniu o higienę pracy. Ważnym elementem jest też właściwa eksploatacja sprzętu, m.in. kontrola techniczna opryskiwacza, kalibracja dysz i stosowanie nowoczesnych metod rolnictwa precyzyjnego. Takie działania poprawiają skuteczność zabiegów, ograniczają straty i obniżają koszty.

Organizatorzy zwracają również uwagę na odpowiedzialne postępowanie po zakończeniu oprysków. Puste opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie wypłukać, a następnie oddać do punktu sprzedaży w ramach systemu zbiórki PSOR. Kampania podkreśla, że bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin ma znaczenie nie tylko dla zdrowia rolników i ochrony środowiska, ale także dla jakości produkowanej żywności i opłacalności gospodarstw.

KRUS i PSOR łączą siły, aby właśnie teraz, w szczycie sezonu prac polowych, dotrzeć do rolników z kampanią świadomościową nt. bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Organizatorzy liczą, że kampania zwróci uwagę rolników w okresie intensywnych prac na polach, że ochrona roślin może iść w parze z bezpieczeństwem ludzi. Choć sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie systematycznie się poprawia, codzienna praca w gospodarstwie nie wybacza rutyny. Chwila nieuwagi lub zlekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą mieć poważne konsekwencje. Według najnowszych danych Biura Prewencji KRUS, w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 4 284 wypadki – o 132 (3%) mniej niż rok wcześniej.

Edukujemy rolników na temat prewencji i bezpieczeństwa prac w gospodarstwie. Ważnym etapem przygotowania upraw są zabiegi z wykorzystaniem środków ochrony roślin. Uświadamiamy, że przy zastosowaniu się do kilku prostych zasad i odpowiedzialnym użytkowaniu i uprawa, i operator pozostają bezpieczni – przypomina Tomasz Ślusarczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Szkodniki i choroby roślin co roku niszczą aż 40 procent światowych plonów, powodując straty szacowane na 220 miliardów dolarów, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Produkcja wysokiej jakości żywności, w ilości zaspokajającej potrzeby już ponad 8-miliardowej populacji, nie jest możliwa bez wsparcia środków ochrony roślin

Produkcja wysokiej jakości żywności, w ilości zaspokajającej potrzeby już ponad 8-miliardowej populacji, nie jest możliwa bez wsparcia środków ochrony roślin. Rolnicy muszą wykorzystywać bezpieczne, innowacyjne rozwiązania. Tylko dzięki temu zdołają uzyskać wysokiej jakości plony, przy możliwie minimalnej ingerencji w środowisko naturalne i utrzymać swoją rentowność bez konieczności powiększania areału. Bez ochrony roślin duża część plonów byłaby tracona z powodu obecności szkodliwych grzybów, owadów i chwastów – potwierdza Natalia Bączyk, ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Ważne zasady:

Kupuj tylko legalne i oryginalne produkty. Skala problemu jest poważna. Szacuje się, że rynek nielegalnych środków ochrony roślin stanowi ok. 14% rynku w Unii Europejskiej (UE).

Zawsze czytaj etykietę – nawet kiedy używasz środka kolejny raz.

Stosuj odzież ochronną i przestrzegaj środków ostrożności.

Zabieg wykonuj w odpowiednich warunkach pogodowych.

Dbaj o higienę pracy.

Nie tylko bezpieczeństwo, ale również ekonomia

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin to nie tylko kwestia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, ale także realne oszczędności oraz większa skuteczność zabiegów. Na co warto zwrócić uwagę?

stosowanie środków zgodnie z zaleceniami i rekomendowanymi dawkami, dobór odpowiedniego terminu zabiegu z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz ochrony pszczół i innych owadów zapylających, regularną kontrolę techniczną opryskiwacza (zabieg należy wykonywać tylko opryskiwaczem posiadającym aktualnie badanie sprawności technicznej!), kalibrację dysz opryskiwacza, stan techniczny rozpylaczy – wymiana zużytych na nowe to mała zmiana, a duża oszczędność, stosowanie nowoczesnych technik rolnictwa precyzyjnego m.in. monitoringu pól, mapowania zagrożeń oraz precyzyjnego dozowania preparatów, dobrze ustawiony i skalibrowany opryskiwacz oznacza mniej strat środka ochrony roślin, lepsze pokrycie roślin i większą skuteczność zabiegu. To także ograniczenie zjawiska znoszenia cieczy roboczej na sąsiednie uprawy, drogi czy tereny zamieszkałe.

W praktyce odpowiednio wykonany zabieg pozwala ograniczyć liczbę poprawek, zmniejszyć koszty i osiągnąć lepszy efekt ochrony.

Bezpieczne stosowanie to również bezpieczna utylizacja odpadów

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin nie kończy się po wykonaniu zabiegu. Bardzo ważnym elementem jest również właściwe postępowanie z pustymi opakowaniami oraz resztkami cieczy użytkowej. Puste opakowania po środkach ochrony roślin należy trzykrotnie wypłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Następnie opakowania powinny zostać oddane do punktu sprzedaży. Nie wolno ich wykorzystywać do innych celów ani wyrzucać do odpadów komunalnych czy spalać. Bezpłatny zwrot umożliwia System Zbiórki Opakowań PSOR. Więcej na: systempsor.pl.

Podsumowanie: Kampania podkreśla, że bezpieczne, odpowiedzialne i świadome stosowanie środków ochrony roślin jest kluczowe dla zdrowia rolników, środowiska, jakości żywności oraz ekonomii gospodarstwa.

Źródło: KRUS