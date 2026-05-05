Ostrzeżenie GIF: Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny wycofany z aptek. Rygor natychmiastowej wykonalności [SERIE]

Ostrzeżenie GIF: Dlaczego lek przeciwbólowy znika z aptek?

GIF zdecydował o wycofaniu leku z rynku po otrzymaniu wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków. Wykazały one niezgodność w zakresie jednego z kluczowych parametrów jakościowych - chodzi o szczelność saszetki, w której pakowany jest produkt.

Lek Dolofest jest produktem w formie plastrów przeciwbólowych stosowanych miejscowo. Podmiotem odpowiedzialnym za jego wprowadzenie do obrotu jest Solinea sp. z o.o.

Wada opakowania. Eksperci NIL ostrzegają przed nieszczelnością

Badanie próbki jednej z serii leku wykazało wynik poza specyfikacją (OOS), wskazujący na potencjalną nieszczelność opakowania. Według ekspertów może to oznaczać ryzyko utraty stabilności produktu w trakcie przechowywania, a tym samym wpływać na jego jakość i skuteczność terapeutyczną. Co istotne, GIF podkreślił, że:

wada dotyczy parametru krytycznego dla bezpieczeństwa leku,

dla bezpieczeństwa leku, szczelność opakowania ma bezpośredni wpływ na trwałość substancji czynnej,

na trwałość substancji czynnej, nie można wykluczyć wpływu na działanie preparatu w czasie stosowania.

„Zagrożenie dla zdrowia”. Rygor natychmiastowej wykonalności to nie przypadek

GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że lek musi zostać niezwłocznie wycofany z dystrybucji. Powodem jest ochrona zdrowia pacjentów — organ wskazał, że nawet potencjalne ryzyko obniżonej jakości produktu leczniczego w tej kategorii wymaga działań prewencyjnych.

Co zrobić z wstrzymanym lekiem? Instrukcja dla pacjentów i farmaceutów

Osoby posiadające Dolofest powinny:

nie stosować partii objętych wstrzymaniem obrotu do czasu wyjaśnienia sprawy,

sprawdzić dostępność alternatywnych leków przeciwbólowych z lekarzem lub farmaceutą,

śledzić komunikaty GIF oraz aptek.

Masz Dolofest w swojej apteczce? Oto szczegóły serii objętych decyzją GIF [LISTA]

Dolofest (Diclofenacum epolaminum), 180 mg , plaster leczniczy,

(Diclofenacum epolaminum), , plaster leczniczy, Wielkość opakowania 10 plastrów , GTIN 05907572580976,

, GTIN 05907572580976, Wielkość opakowanie 5 plastrów , GTIN 05907572580983

, GTIN 05907572580983 Serie: wszystkie

Czy wycofane partie wrócą do aptek? Producent ma prawo do odwołania

Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie wstrzymuje to jednak wykonania decyzji.