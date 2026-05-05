Gazeta Prawna
Zdrowie

Ostrzeżenie GIF: Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny wycofany z aptek. Rygor natychmiastowej wykonalności [SERIE]

Napis PILNE DECYZJA GIF na niebieskim tle
GIF wycofuje prewencyjnie lek przeciwbólowyMateriały prasowe
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:59

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał właśnie rygorystyczną decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu obrotu lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym na terenie całego kraju. Powód? Badania jakościowe ujawniły „wadę krytyczną” opakowania, która może bezpośrednio wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo kuracji. Pacjenci nie powinni stosować posiadanych produktów do czasu wyjaśnienia sprawy. Sprawdź numery serii i dowiedz się, co dokładnie wykrył Narodowy Instytut Leków.

Skrót artykułu

Ostrzeżenie GIF: Dlaczego lek przeciwbólowy znika z aptek?

GIF zdecydował o wycofaniu leku z rynku po otrzymaniu wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków. Wykazały one niezgodność w zakresie jednego z kluczowych parametrów jakościowych - chodzi o szczelność saszetki, w której pakowany jest produkt.

Lek Dolofest jest produktem w formie plastrów przeciwbólowych stosowanych miejscowo. Podmiotem odpowiedzialnym za jego wprowadzenie do obrotu jest Solinea sp. z o.o.

Wada opakowania. Eksperci NIL ostrzegają przed nieszczelnością

Badanie próbki jednej z serii leku wykazało wynik poza specyfikacją (OOS), wskazujący na potencjalną nieszczelność opakowania. Według ekspertów może to oznaczać ryzyko utraty stabilności produktu w trakcie przechowywania, a tym samym wpływać na jego jakość i skuteczność terapeutyczną. Co istotne, GIF podkreślił, że:

  • wada dotyczy parametru krytycznego dla bezpieczeństwa leku,
  • szczelność opakowania ma bezpośredni wpływ na trwałość substancji czynnej,
  • nie można wykluczyć wpływu na działanie preparatu w czasie stosowania.
GIF poczeka na próbki czy naliczy firmom farmaceutycznym do 300 tys. zł kary?
Zobacz także
GIF poczeka na próbki czy naliczy firmom farmaceutycznym do 300 tys. zł kary?

„Zagrożenie dla zdrowia”. Rygor natychmiastowej wykonalności to nie przypadek

GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że lek musi zostać niezwłocznie wycofany z dystrybucji. Powodem jest ochrona zdrowia pacjentów — organ wskazał, że nawet potencjalne ryzyko obniżonej jakości produktu leczniczego w tej kategorii wymaga działań prewencyjnych.

Co zrobić z wstrzymanym lekiem? Instrukcja dla pacjentów i farmaceutów

Osoby posiadające Dolofest powinny:

  • nie stosować partii objętych wstrzymaniem obrotu do czasu wyjaśnienia sprawy,
  • sprawdzić dostępność alternatywnych leków przeciwbólowych z lekarzem lub farmaceutą,
  • śledzić komunikaty GIF oraz aptek.
PILNE: GIS ostrzega przed polędwiczkami z kurczaka. Wykryto groźną bakterię w konkretnej partii produktu
Zobacz także
PILNE: GIS ostrzega przed polędwiczkami z kurczaka. Wykryto groźną bakterię w konkretnej partii produktu

Masz Dolofest w swojej apteczce? Oto szczegóły serii objętych decyzją GIF [LISTA]

  • Dolofest (Diclofenacum epolaminum), 180 mg, plaster leczniczy,
  • Wielkość opakowania 10 plastrów, GTIN 05907572580976,
  • Wielkość opakowanie 5 plastrów, GTIN 05907572580983
  • Serie: wszystkie

Czy wycofane partie wrócą do aptek? Producent ma prawo do odwołania

Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie wstrzymuje to jednak wykonania decyzji.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ostrzeżenieGIFlek

Powiązane

GIF wstrzymuje obrót lekiem Lorazepam TZF w całej Polsce. Znamy powód decyzji
ZdrowiePilna decyzja GIF: Lorazepam TZF wstrzymany w całej Polsce
Napis "pilne" na czerwonym pasku, a niżej napis "decyzja GIF wycofanie z obrotu"
KrajPilna decyzja GIF: Ten lek musi natychmiast zniknąć z aptek. Wykryto w nim rakotwórcze zanieczyszczenia
Tabliczka na gmachu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
FirmaGIF poczeka na próbki czy naliczy firmom farmaceutycznym do 300 tys. zł kary?