Pierwszego lipca powstało Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. To właśnie tam przeniesieni zostali z Katowic mali pacjenci chorujący na raka. Wbrew woli swojej, opiekunów i części lekarzy.

Lekarze i rodzice biją na alarm. Zaplecze medyczne nie jest wystarczające, problemów coraz więcej

Medycy z Katowic, którzy mieli zacząć pracę w Zabrzu już pierwszego dnia po transferze złożyli wypowiedzenia. Ich zdaniem placówka nie posiada wystarczającego zaplecza medycznego do leczenia dzieci z nowotworami. Co więcej, zwrócili uwagę, że placówka w Zabrzu nie ma wypracowanych procedur leczenia dzieci z guzami litymi układu nerwowego, którymi dotychczas się zajmowali.

W ocenie lekarzy decyzja o obsadzeniu trzykondygnacyjnego obiektu, na którym znajduje się 58 łóżek tylko jednym lekarzem dyżurnym jest szkodliwa i niebezpieczna dla małych pacjentów. Medycy zwrócili również uwagę na to, że po przeniesieniu oddziału dzieci i tak muszą być transportowane 25 km do Katowic na specjalistyczne konsultacje.

Rodzice i opiekunowie małych pacjentów także zgłaszali szereg problemów, które pojawiły się w nowym miejscu. Podnosili te same argumenty co lekarze, który do tej pory zajmowali się leczeniem ich dzieci. Zwracali uwagę, że w GCZD znajduje się oddział neurochirurgii, więc jeśli będzie taka konieczność mały pacjent trafia na stół operacyjny niemal od razu. W Zabrzu takiej możliwości nie ma i placówka w ocenie rodziców nie spełnia potrzeb chorych na raka dzieci.

Rodzice wszczęli alarm z powodu kolejnych problemów pojawiających się w placówce w Zabrzu. Uchybia mają dotyczyć błędów w internetowych kontach pacjenta. Wyniki rezonansu magnetycznego jednego z pacjentów chorych na neurofibromatozę mają być błędnie zaraportowane, o czym poinformowała TVP Katowice mama dziecka.

Co więcej, rodzice dziecka nie zostali poinformowani o konsultacji laryngologicznej, a ich syn spod skrzydeł lekarzy specjalistów, którzy zajmowali się nim w Katowicach, trafił pod opiekę lekarzy rezydentów z Zabrza.

Rodzice zapowiadają batalię o dobro dzieci. Jest zawiadomienie do prokuratury

Ku wielkiemu rozczarowaniu małych pacjentów i ich opiekunów żadne prośby i apele nie przekonały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, któremu podlega Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i placówka w Zabrzu do zweryfikowania planów przeniesienia oddziału.

Zdesperowani rodzice skierowali się więc na ścieżkę prawną. Sprawa trafiła właśnie do prokuratury, a zawiadomienie w imieniu rodziców złożyła jedna z fundacji. Pomoc oferują także fundacje pozarządowe. Fundacja zwróciła się już do różnych instytucji z prośbą o interwencję. Zaalarmowani zostali Rzecznik Praw Pacjenta, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Apel i prośba o spotkanie mają też trafić do Ministerstwa Zdrowia.

Lokalni politycy zaniepokojeni sytuacją

Sytuacja dzieci chorych na raka i ich rodziców budzi także niepokój wśród lokalnych polityków. W piątek wieczorem na facebookowym profilu prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego pojawił się apel w tej sprawie.

- To bardzo ważne i każdy głos się liczy. Ten apel wysyłam do osób zajmujących się ochroną zdrowia, w tym do Ministerstwo Zdrowia oraz do organu założycielskiego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II - napisał Chęciński.

W apelu do resortu zdrowia zwrócił się o ponowne przeanalizowanie skutków likwidacji likwidacji oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i przeniesienia małych pacjentów do ośrodka w Zabrzu.

- Mam pełną świadomość, że decyzje dotyczące organizacji leczenia onkologicznego dzieci nie są podejmowane natychmiastowo i bez uzasadnienia. Wiem, że stoją za nimi zapewne analizy organizacyjne i kadrowe. Nie chcę tego podważać ani oceniać.

Jednocześnie nie mogę przejść obojętnie obok obaw rodziców dzieci zmagających się z nowotworami. Dla nich każda zmiana oznacza kolejne pytania, kolejne kilometry do pokonania, kolejną niepewność i dodatkowy ciężar w i tak niezwykle trudnym czasie - czytamy we wpisie.

Chęciński zwraca uwagę, że na decyzjach administracyjnych nie mogą cierpieć dzieci, które los i tak doświadczył już ciężką chorobą.

- Jeżeli istnieje możliwość wypracowania rozwiązań, które pozwolą jeszcze lepiej zabezpieczyć potrzeby dzieci i ich rodzin – niezależnie od tego, czy będzie to przywrócenie części świadczeń, stworzenie nowego modelu współpracy między ośrodkami czy inne rozwiązanie organizacyjne, proszę o ich rozważenie. Tym bardziej, że tu każda godzina, każdy dzień są na wagę zdrowia, a czasami nawet życia dzieci - napisał prezydent Sosnowca.

Wyraził nadzieję, że nie tylko on jest zdania, że w sprawach dotyczących zdrowia dzieci zawsze warto jeszcze raz usiąść do stołu, wysłuchać wszystkich stron i wspólnie poszukać najlepszego rozwiązania.

- Będę bardzo wdzięczny, ale przede wszystkim wdzięczni będą rodzice i bliscy chorych dzieci, jeśli pochylicie się Państwo raz jeszcze nad tym problemem - podsumował.