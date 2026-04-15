Pilna decyzja GIF: Ten lek musi natychmiast zniknąć z aptek. Wykryto w nim rakotwórcze zanieczyszczenia

Justyna Klupa
wczoraj, 14:20

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał rygorystyczną decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu Gastrografinu - leku stosowanego w diagnostyce obrazowej. Powód jest niepokojący: w produkcie wykryto obecność N-nitrozo-megluminy – związku o potencjalnym działaniu rakotwórczym. Poziom zanieczyszczeń przekroczył dopuszczalne normy bezpieczeństwa. Sprawdź szczegóły.

Dlaczego Gastrografin znika z aptek? Niebezpieczne zanieczyszczenie leku

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zamieścił komunikat, zgodnie z którym wycofuje na terenie całego kraju produkt leczniczy o nazwie Gastrografin (Meglumini amidotrizoas + Natrii amidotrizoas). Preparat, stosowany m.in. w diagnostyce obrazowej, znika z aptek i placówek medycznych ze względu na wykrycie potencjalnie niebezpiecznego zanieczyszczenia.

Rakotwórcza substancja w leku. Bayer AG alarmuje o wynikach badań Gastrografinu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję po analizie wyników badań przekazanych przez producenta – Bayer AG. Jak można przeczytać w komunikacie, do GIF wpłynęło powiadomienie od Bayer sp. z o.o, jako przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego Bayer AG, o wynikach oceny zanieczyszczeń w produkcie leczniczym Gastrografin. W produkcie wykryto obecność N-nitrozo-megluminy, związku zaliczanego do grupy potencjalnie rakotwórczych nitrozoamin. Co istotne, poziom tej substancji w badanych seriach przekraczał dopuszczalne normy bezpieczeństwa – zarówno standardowy limit dziennego spożycia, jak i tymczasowe limity stosowane przy lekach używanych sporadycznie.

Szczegółowe dane wycofanego produktu [LISTA]

  1. Nazwa: Gastrografin
  2. Substancje czynne: meglumini amidotrizoas + natrii amidotrizoas
  3. Stężenie: 660 mg + 100 mg/ml
  4. Postać: roztwór doustny i doodbytniczy
  5. Opakowanie: 10 butelek po 100 ml
  6. GTIN: 05909990681334
  7. Numer pozwolenia: R/6813
  8. Podmiot odpowiedzialny: Bayer AG
  9. Siedziba: Leverkusen, Niemcy
  10. Serie: wszystkie dostępne na rynku
GIF reaguje na rakotwórcze zanieczyszczenie leku Gastrografin. Co zdecydował?

  1. Wycofanie wszystkich serii leku z rynku.
  2. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
  3. Wstrzymanie dalszej produkcji i dystrybucji do czasu rozwiązania problemu.

Źródło

  • Decyzja GIF (Nr 24/WC/2026)
