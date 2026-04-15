Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał rygorystyczną decyzję o natychmiastowym wycofaniu z obrotu Gastrografinu - leku stosowanego w diagnostyce obrazowej. Powód jest niepokojący: w produkcie wykryto obecność N-nitrozo-megluminy – związku o potencjalnym działaniu rakotwórczym. Poziom zanieczyszczeń przekroczył dopuszczalne normy bezpieczeństwa. Sprawdź szczegóły.
Dlaczego Gastrografin znika z aptek? Niebezpieczne zanieczyszczenie leku
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zamieścił komunikat, zgodnie z którym wycofuje na terenie całego kraju produkt leczniczy o nazwie Gastrografin (Meglumini amidotrizoas + Natrii amidotrizoas). Preparat, stosowany m.in. w diagnostyce obrazowej, znika z aptek i placówek medycznych ze względu na wykrycie potencjalnie niebezpiecznego zanieczyszczenia.
Rakotwórcza substancja w leku. Bayer AG alarmuje o wynikach badań Gastrografinu
Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję po analizie wyników badań przekazanych przez producenta – Bayer AG. Jak można przeczytać w komunikacie, do GIF wpłynęło powiadomienie od Bayer sp. z o.o, jako przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego Bayer AG, o wynikach oceny zanieczyszczeń w produkcie leczniczym Gastrografin. W produkcie wykryto obecność N-nitrozo-megluminy, związku zaliczanego do grupy potencjalnie rakotwórczych nitrozoamin. Co istotne, poziom tej substancji w badanych seriach przekraczał dopuszczalne normy bezpieczeństwa – zarówno standardowy limit dziennego spożycia, jak i tymczasowe limity stosowane przy lekach używanych sporadycznie.
Szczegółowe dane wycofanego produktu [LISTA]
- Nazwa: Gastrografin
- Substancje czynne: meglumini amidotrizoas + natrii amidotrizoas
- Stężenie: 660 mg + 100 mg/ml
- Postać: roztwór doustny i doodbytniczy
- Opakowanie: 10 butelek po 100 ml
- GTIN: 05909990681334
- Numer pozwolenia: R/6813
- Podmiot odpowiedzialny: Bayer AG
- Siedziba: Leverkusen, Niemcy
- Serie: wszystkie dostępne na rynku
GIF reaguje na rakotwórcze zanieczyszczenie leku Gastrografin. Co zdecydował?
- Wycofanie wszystkich serii leku z rynku.
- Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
- Wstrzymanie dalszej produkcji i dystrybucji do czasu rozwiązania problemu.
Źródło
- Decyzja GIF (Nr 24/WC/2026)
