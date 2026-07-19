„Dzisiaj o godzinie 18.00 czasu wschodnioamerykańskiego (24 w Polsce - PAP) siły amerykańskie rozpoczęły nowe naloty na Iran na polecenie Naczelnego Dowódcy. Ataki te mają na celu dalsze osłabienie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w Cieśninie Ormuz i szybkie ukaranie sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które wczoraj wieczorem przeprowadziły ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii” - napisano w komunikacie Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).

Jest to już ósmy kolejny dzień wznowionych ataków sił USA od czasu zerwania rozejmu.

Do ataków dochodzi po tym, jak w piątek w wyniku irańskiego ataku rakietami balistycznymi i dronami na bazę lotniczą w Jordanii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a jeden jest zaginiony. Atak zwiększył bilans strat ludzkich po stronie amerykańskiej do 16 żołnierzy. (PAP)