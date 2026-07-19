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„Szybka kara” dla Iranu. USA rozpoczęły kolejne naloty po śmierci żołnierzy

Atak USA na irańskie cele wojskowe. To odpowiedz na śmierć amerykańskich żołnierzy
Atak USA na irańskie cele wojskowe. To odpowiedz na śmierć amerykańskich żołnierzyPAP/EPA / AMIR HOSSEIN KHORGOOEI / HANDOUT
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 09:48

Amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Jak przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), działania mają być odpowiedzią na ataki irańskich Strażników Rewolucji na amerykańskich wojskowych w Jordanii, w których zginęło co najmniej dwóch żołnierzy.

„Dzisiaj o godzinie 18.00 czasu wschodnioamerykańskiego (24 w Polsce - PAP) siły amerykańskie rozpoczęły nowe naloty na Iran na polecenie Naczelnego Dowódcy. Ataki te mają na celu dalsze osłabienie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w Cieśninie Ormuz i szybkie ukaranie sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które wczoraj wieczorem przeprowadziły ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii” - napisano w komunikacie Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).

Jest to już ósmy kolejny dzień wznowionych ataków sił USA od czasu zerwania rozejmu.

Do ataków dochodzi po tym, jak w piątek w wyniku irańskiego ataku rakietami balistycznymi i dronami na bazę lotniczą w Jordanii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a jeden jest zaginiony. Atak zwiększył bilans strat ludzkich po stronie amerykańskiej do 16 żołnierzy. (PAP)

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Źródło: PAP
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USAIranwojna w Iranie

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