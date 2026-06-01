Jedna ze sztandarowych obietnic i zapowiedzi minister Barbary Nowackiej niebawem stanie się faktem. Chodzi o zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zakłada zakaz używania w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz „innych urządzeń elektronicznych”. Będzie obowiązywał uczniów „podczas pobytu na terenie szkoły”.

Minister Nowacka przekazała w TOK FM, że zakaz ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Zakaz ma obejmować tylko uczniów. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkół będą mogli korzystać z telefonów.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Dwa wyjątki

Od każdej reguły jest zwykle odstępstwo. Tak ma być również i tym razem. Nowacka podkreśliła, że zgodnie z projektem rozporządzenia od zakazu używania telefonów będą dwa wyjątki.

- Pierwszy to zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). Drugi wynika z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy) - przekazała minister edukacji.

Kiedy zakaz korzystania z telefonów w szkołach wejdzie już w życie, dyrektorzy będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie go egzekwować.