KRS w mObywatelu już dostępny dla użytkowników

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa: Krajowy Rejestr Sądowy, dzięki któremu użytkownicy zyskali wgląd w swoje powiązania w KRS. To kolejny krok w cyfryzacji usług publicznych, który pozwoli załatwić formalności sądowe bez wychodzenia z domu.

Dzięki integracji z numerem PESEL mObywatel automatycznie wygeneruje listę podmiotów, w których obywatel figuruje w rejestrach przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

mObywatel rozwija się w szybkim tempie

- Krajowy Rejestr Sądowy od dzisiaj w mObywatelu. Po Księgach Wieczystych, czas na Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr organizacji pozarządowych. Wygodnie i szybko. Cyfryzacja to nie hasło, to realne ułatwienia w dostępie do sądów - napisał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w serwisie X.

Wprowadzenie usługi „Dane w KRS” do aplikacji mObywatel to wspólny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Ma on na celu uproszczenie formalności oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Jak podkreślił w serwisie X minister ds. Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu Maciej Berek, „Polska aplikacja mObywatel to usługa, z której korzysta już 11 milionów osób i której zazdroszczą nam na całym świecie”.

- Od początku 2025 roku wprowadzono w niej aż 38 nowych funkcji, takich jak mStłuczka, mLegitymacja szkolna, wybrane legitymacje zawodowe (np. nauczyciela czy lekarza rezydenta), zgłoszenie urodzenia dziecka, podgląd nieruchomości w księgach wieczystych, podpis kwalifikowany, ePłatności, a także możliwość zarządzania statusem dowodu osobistego czy zapisów na szkolenia obronne - napisał.

Jakie nowe funkcje pojawią się w mObywatelu?

Dodał, że w najbliższej przyszłości platforma zostanie wzbogacona o kolejne udogodnienia, w tym europejski portfel tożsamości cyfrowej, dyplomy wyższych uczelni, weryfikację OC, funkcje do zarządzania firmą, dokumenty lokalne, mapę schronów oraz informacje emerytalne.

„Nowe funkcjonalności aplikacji to dowód na to, że państwo stawia na mobilność. Przeniesienie kluczowych dokumentów do smartfona pozwala oszczędzać czas, pieniądze i eliminuje konieczność fizycznego odwiedzania sądów w sprawach, które można załatwić kilkoma kliknięciami” - podał Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. (PAP)

