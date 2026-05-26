Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechodzi na mobile first. Już co dziesiąty użytkownik portalu eZUS korzysta z aplikacji mobilnej, a ich liczba stale rośnie. Najpopularniejszy mZUS ma już 1,3 mln użytkowników, a ZUS zapowiada kolejne udogodnienia – od płatności pay by link po symulator emerytury. Czy to koniec wizyt w oddziałach?

ZUS stawia na rozwój aplikacji mobilnych

Aplikacje mobilne instalowane na telefonach, smartfonach czy tabletach ułatwiają użytkownikom dostęp do usług lub wykonywanie zadań. Są powszechnie wykorzystywane do robienia zakupów, nauki, bankowości elektronicznej czy komunikacji w mediach społecznościowych.

W wielu przypadkach aplikacje obsługiwane na urządzeniach mobilnych zastępują strony czy portale internetowe. Podobnie jest w ZUS. Już blisko co 10 użytkownik portalu eZUS zainstalował sobie także aplikację mobilną do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pierwsza aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych została uruchomiona w listopadzie 2022 r. i obecnie ma ponad 1,3 mln użytkowników. Z aplikacji mZUS dla Lekarza korzysta prawie 12 tys. osób. Natomiast udostępniona w 2026 r. aplikacja mZUS dla Płatnika coraz bardziej zaczyna przekonywać do siebie przedsiębiorców.

Na popularność aplikacji mobilnych wpływają przede wszystkim: komfort i intuicyjność w ich użytkowaniu, oszczędność czasu, a także różnorodna funkcjonalność.

Płatnicy składek w aplikacji mZUS dla Płatnika mogą przeglądać najbardziej przydatne informacje:

o saldach

o zwolnieniach lekarskich pracowników

wysyłać niektóre wnioski do ZUS

samodzielnie tworzyć zaświadczenia wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Jeżeli z poziomu aplikacji skontaktują się z infolinią, będą dla ZUS uwierzytelnionymi klientami.

– Postawiliśmy na najpopularniejsze i najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców usługi – mówi Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami ZUS. – W serwisie eZUS mamy już ponad 15 milionów aktywnych użytkowników. Chcemy, by klienci, którzy są aktywni online, w jeszcze większym stopniu korzystali z aplikacji mobilnych ZUS, które umożliwiają dostęp do usług w sposób prosty i intuicyjny – dodaje.

ZUS planuje uruchomienie płatności metodą pay by link

– Jestem przekonany, że kolejnym impulsem, który skłoni naszych klientów do instalowania aplikacji mobilnych ZUS, będzie uruchomienie płatności metodą pay by link. Polega ona na tym, że generuje się specjalny link, który prowadzi do bankowości internetowej klienta – informuje Sławomir Wasielewski, członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów.

Podczas niedawnego Forum IT w ZUS – dorocznej konferencji poświęconej postępom w informatyzacji Zakładu – uczestnicy usłyszeli, że w drugiej połowie 2027 r. planowane jest udostępnienie nowej wersji aplikacji dla klientów indywidualnych. Ulepszony mZUS ma oferować nowe funkcjonalności, m.in.:

moduł prognozy świadczenia emerytalnego, który pozwoli klientowi sprawdzić, jak długość dalszej aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłego świadczenia (funkcja edukacyjna), oraz

moduł symulacji świadczenia emerytalnego, który będzie zawierał wizualizację przewidywanej wysokości emerytury dla klientów osiągających wiek emerytalny.

ZUS od lat konsekwentnie rozwija usługi online

ZUS od lat rozwija usługi online. Od 2020 r. klienci odbyli już ponad 600 tys. e-wizyt. Każdy może się umówić na wizytę przez internet na temat, który go interesuje. W odpowiedzi klient otrzymuje link do spotkania w uzgodnionym terminie. Wizyta zdalna odbywa się z użyciem kamery, również w języku migowym.

Źródło: ZUS