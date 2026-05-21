Nowela wprowadza zmiany w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Środki z PROW trafią na dopłaty do odsetek kredytów

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom i przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego dostęp do kredytów preferencyjnych. Dzięki gwarancjom spłaty kredytów oraz dopłatom do odsetek rolnicy i przetwórcy będą mogli finansować inwestycje, a także utrzymać płynność finansową swoich gospodarstw i firm.

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami środki ze zwolnionych gwarancji udzielonych w ramach PROW na lata 2014–2020, po 2025 r. miały trafiać do Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG), w ramach którego mogą być wykorzystywane wyłącznie na poręczenia i gwarancje. Znowelizowana ustawa wprowadza dodatkową formę wsparcia w postaci dopłat do odsetek, co ma obniżyć koszty obsługi kredytów.

Nowe przepisy przewidują, że środki zwrócone z instrumentów finansowych PROW po 2025 r. pozostaną w dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort będzie mógł przeznaczyć je na wsparcie rolników i przedsiębiorców działających w sektorze rolnym przez kolejne osiem lat. Według szacunków MRiRW będzie to ok. pół miliarda złotych. Pieniądze te będą uwalniania stopniowo wraz ze spłatą zobowiązań kredytowych zawartych do końca ub.r. Resort informował, że pozwolą one na wsparcie akcji kredytowej na łączną kwotę ok. 2,5 mld zł. Po upływie ośmiu lat środki nadal będą mogły być wykorzystywane na wsparcie rolnictwa, zgodnie z ustaleniami ministerstwa.

Rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli łączyć korzystanie z kredytów z gwarancją spłaty do 80 proc. kapitału kredytu z dopłatą do odsetek w pierwszych latach spłaty. Rozwiązanie obniży koszt kredytu i poprawi płynność finansową.

Wsparcie dla rolników i kredyty preferencyjne

Kredyty obrotowe mają pozwolić rolnikom i przedsiębiorcom pozyskać kapitał w okresach wzmożonego zapotrzebowania, np. przed zbiorami, i spłacać go po zakończeniu sezonu. Dzięki dopłatom do odsetek koszt takich kredytów będzie niższy niż w przypadku ofert komercyjnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)