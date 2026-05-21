Polski rząd zaostrzył reakcję wobec Izraela po zatrzymaniu uczestników Globalnej Flotylli Sumud. Chodzi o akcję izraelskich służb na Morzu Śródziemnym, która wywołała napięcie dyplomatyczne między Warszawą a Tel Awiwem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował po spotkaniu z chargé d’affaires Izraela, że strona polska przekazała izraelskiej dyplomacji stanowczy protest i oczekuje wyjaśnień dotyczących działań wobec Polaków.

– Charge d’affaires Izraela otrzymał informację o naszym oburzeniu w sprawie zatrzymania polskich obywateli – przekazał Maciej Wewiór. Jednocześnie zapewnił, że zatrzymani jeszcze tego samego dnia mieli opuścić Izrael.

Zatrzymanie polskich aktywistów na wodach międzynarodowych

Do interwencji izraelskich służb doszło podczas rejsu Globalnej Flotylli Sumud, która próbowała dotrzeć z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Według organizatorów pierwsze zatrzymanie miało miejsce w poniedziałek około godziny 12.24 czasu polskiego. Izraelskie siły przejęły jedną z jednostek znajdujących się około 130 kilometrów od wybrzeży Cypru, czyli na wodach międzynarodowych.

Wśród zatrzymanych znalazł się Łukasz Kozak, aktywista związany z Akcją Socjalistyczną. Dzień później zatrzymano kolejnych członków polskiej delegacji – Agatę Wisłocką oraz Kareema Awada, studenta Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiadającego również obywatelstwo brytyjskie. Według przedstawicieli polskiej sekcji flotylli zatrzymano całą polską delegację uczestniczącą w misji humanitarnej.

Wniosek wobec izraelskiego ministra

Najmocniejszym politycznym sygnałem okazał się jednak wniosek dotyczący zakazu wjazdu dla Itamara Ben-Gwira. To jeden z najbardziej radykalnych polityków izraelskiego rządu Binjamina Netanjahu, wielokrotnie krytykowany przez organizacje międzynarodowe za ostre wypowiedzi wobec Palestyńczyków i poparcie dla twardych działań wojskowych w Strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu.

Ben-Gwir już wcześniej znajdował się pod ostrzałem krytyki części państw zachodnich. W ostatnich miesiącach pojawiały się głosy dotyczące możliwego ograniczania kontaktów dyplomatycznych z izraelskim ministrem po jego wypowiedziach dotyczących wojny w Gazie oraz działań osadników żydowskich. Polski wniosek o zakaz wjazdu jest jednak jednym z najmocniejszych sygnałów wysłanych przez Warszawę wobec członka izraelskiego rządu od początku konfliktu po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.

Globalna Flotylla Sumud i przechwycone statki

Globalna Flotylla Sumud wypłynęła z tureckiego Marmaris. Organizatorzy deklarowali, że celem misji jest dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy oraz symboliczne przełamanie izraelskiej blokady morskiej.

Według przedstawicieli organizacji izraelska marynarka przejęła ponad 40 jednostek uczestniczących w konwoju. Rzecznik Global Sumud Polska twierdził, że zatrzymano 47 spośród 48 statków, a część jednostek miała zostać ostrzelana. Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone przez izraelską armię.

Izrael od lat utrzymuje, że morska blokada Strefy Gazy jest zgodna z prawem międzynarodowym i stanowi element działań bezpieczeństwa mających uniemożliwić przemyt broni do Hamasu. Władze izraelskie konsekwentnie zapowiadają, że nie dopuszczą do przełamywania blokady przez zagraniczne konwoje.

Polacy zwolnieni z aresztu