Od zachwytów do fali krytyki. Prześwietlono sukces Kornelii Wieczorek

Jeszcze niedawno Kornelia Wieczorek była przedstawiana w mediach jako cudowne dziecko polskiej nauki. 17-latka z Gdyni miała na koncie sukcesy w dziedzinie neurobiologii, prestiżowe wyróżnienia od „TIME” i „Forbesa”, a w marcu 2026 roku odebrała z rąk samego prezydenta Karola Nawrockiego Srebrny Krzyż Zasługi. W krótkim czasie zaczęły się jednak pojawiać wątpliwości dotyczące osiągnięć licealistki. Gdy internauci i dziennikarze zaczęli prześwietlać jej imponujące dokonania, wokół siedemnastolatki wybuchł skandal.

Nigdy nie pomagała chirurgom. Szpital obala mit o Kornelii Wieczorek

Największe kontrowersje wywołały doniesienia o rzekomych sukcesach medycznych 17-latki. Jednym z głównych punktów jej bogatego życiorysu miała być asysta przy zabiegach chirurgicznych w Białostockim Centrum Onkologii. Władze szpitala zdementowały te doniesienia. Rzeczniczka placówki, Monika Ferenc, wyjaśniła, jak rzeczywistość miała się do medialnych publikacji:

nastolatka nigdy nie pełniła żadnej funkcji medycznej ani nie pomagała chirurgom ,

, jej obecność w szpitalu była wyłącznie częścią grupowej wycieczki edukacyjnej dla uczniów z Gdyni.

z Gdyni. weszła na salę operacyjną wraz z pozostałymi członkami grupy w strojach ochronnych tylko po to, żeby z bliska zobaczyć strukturę i organizację pracy oddziału.

Błąd czy manipulacja? Jak szkolny referat stał się ogólnopolskim osiągnięciem

Jak to możliwe, że szkolne projekty urosły do rangi ogólnopolskiego fenomenu? Wiele wskazuje na to, że doszło do nieporozumienia i wyolbrzymienia faktów przez media oraz fundacje stypendialne. Pytanie, co z odznaczeniem, które nastolatka odebrała z rąk samego Karola Nawrockiego, skoro oficjalne uzasadnienie przyznania Srebrnego Krzyża Zasługi mówiło o „zasługach w dziedzinie wynalazczości oraz aktywności naukowej”, a kluczowe instytucje (takie jak Białostockie Centrum Onkologii) wprost zdementowały te osiągnięcia? Kancelaria Prezydenta podjęła decyzję w tej sprawie.

Klamka zapadła w Pałacu. Oficjalny komunikat ucina spekulacje

Srebrny Krzyż Zasługi został przyznany z osobistej inicjatywy głowy państwa, co oznacza, że pominięto standardową procedurę weryfikacyjną, w której wnioski składają np. wojewodowie czy ministrowie. Choć prawo przewiduje możliwość odebrania orderu – m.in. w sytuacji, gdy Pałac Prezydencki zostanie wprowadzony w błąd – urzędnicy podjęli ostateczną decyzję. Srebrny Krzyż Zasługi nie zostanie Kornelii Wieczorek odebrany.

Minister Agnieszka Jędrzak napisała, że „Kornelia Wieczorek jest na początku swojej drogi naukowej i przyjdzie czas na ocenę całokształtu jej pracy. Dokonania uczennicy muszą być umieszczane w odpowiednim kontekście — wieku i etapu edukacji. Uznanie wyrażenia "aktywność naukowa" za równoznaczne z „dorobkiem naukowym” czy „ukoronowaniem osiągnięć” jest manipulacją”. Stanęła wprost w obronie nastolatki. „Starała się być głosem młodego pokolenia zainteresowanego nauką, a jej działalność sprzyjała zachęcaniu — w szczególności młodych kobiet — do podejmowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych w obszarach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Symptomatyczne pozostaje, że apel opublikowany przez dyrektora III LO w Gdyni, do którego uczęszcza Kornelia, zawierający długą listę jej aktywności i wyróżnień (w tym osiągnięć w olimpiadzie i konkursach), przeszedł praktycznie bez echa. Przy tak wnikliwym analizowaniu tematu przez dziennikarzy i internautów wydaje się to wręcz niewiarygodne".

