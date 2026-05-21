Ceny idą w górę. Tyle ma kosztować badanie po zmianach

Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, cena za obowiązkowe badanie psychologiczne ma wzrosnąć ze 150 zł do 200 zł. Skąd taka decyzja resortu? Ministerstwo tłumaczy zmianę twardą ekonomią i realnymi kosztami, jakie ponoszą gabinety psychologiczne.

Nie każdy zapłaci więcej. Sprawdź, czy jesteś na "czarnej liście" Ministerstwa

Warto podkreślić, że wyższe stawki nie dotyczą przeciętnego kierowcy kategorii B, który wymienia dokument ze względu na upływający termin ważności. Zmiana uderzy wyłącznie w grupy objęte ustawowym obowiązkiem wykonywania takich badań. Na liście znaleźli się m.in.:

kierowcy zawodowi ,

, instruktorzy jazdy oraz egzaminatorzy ,

, osoby, którym zatrzymano prawo jazdy (np. za jazdę pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub po przekroczeniu limitu punktów karnych).

Nowy cennik tuż za rogiem. Sprytny haczyk w przepisach pozwoli kierowcom zaoszczędzić

Projekt trafił obecnie do konsultacji społecznych. Wszystkie zainteresowane strony mają 30 dni na zgłoszenie swoich uwag i opinii. Przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Ważne: przewidziano przepis przejściowy. Jeśli kierowca rozpocznie badanie psychologiczne przed dniem wejścia w życie nowego prawa, ale orzeczenie zostanie wydane już po tym terminie, zapłaci jeszcze starą stawkę, czyli 150 zł.

