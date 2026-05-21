Orlen wydłużył obowiązywanie weekendowych rabatów na paliwa do 30 sierpnia. Niższe ceny od piątku do niedzieli oferować będą również wybrane samoobsługowe stacje Moya express, natomiast promocja na stacjach BP potrwa do 24 maja – wynika z komunikatów opublikowanych przez sieci.
Weekendowe rabaty na tankowanie paliw na stacjach Orlen obowiązują od 12 marca na niezmienionych zasadach. Początkowo akcję zaplanowano do 3 maja, następnie wydłużono ją do 24 maja, co oznacza, że obejmie także nadchodzący weekend; w czwartek Orlen ogłosił, że przedłużył ją do 30 sierpnia na wszystkich swoich stacjach w Polsce.
Rabaty na paliwo w Orlen. Ile można zaoszczędzić?
Spółka tłumaczy, że przedłużenie rabatów na całe lato „jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których wakacje to czas częstszych wyjazdów”.
Jak poinformował koncern, w okresie przedłużonych weekendowych rabatów, użytkownicy aplikacji Orlen VITAY będą mogli otrzymać zniżkę 20 gr na litrze paliwa, a przy jednoczesnych zakupach pozapaliwowych za minimum 5 zł – 35 gr na litrze benzyny lub oleju napędowego. Kupon udostępniany jest w aplikacji w każdy poniedziałek i umożliwia jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa.
Tańsze paliwo także na stacjach BP i Moya
Sieć stacji Moya poinformowała, że w najbliższy weekend, od 22 do 24 maja, na wybranych samoobsługowych stacjach Moya express kierowcy będą mogli skorzystać z kodu rabatowego obniżającego cenę paliwa o 31 gr na litrze.
Do 24 maja na wszystkich stacjach BP w Polsce obowiązują rabaty na paliwo po aktywacji kuponów w aplikacji. Zniżka wynosi 35 gr na litr benzyny Pb95 lub oleju napędowego przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów paliwa; akcję przedłużono po jej wcześniejszym obowiązywaniu od 11 marca do 5 maja.
Orlen posiada w Polsce największą liczbę stacji paliw - według danych z lutego tego roku to 1962 placówki. Dwie następne pod tym względem są sieci BP - 575 stacji na koniec marca tego roku oraz Moya - 536 stacji. (PAP)
