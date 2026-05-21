Weekendowe rabaty na tankowanie paliw na stacjach Orlen obowiązują od 12 marca na niezmienionych zasadach. Początkowo akcję zaplanowano do 3 maja, następnie wydłużono ją do 24 maja, co oznacza, że obejmie także nadchodzący weekend; w czwartek Orlen ogłosił, że przedłużył ją do 30 sierpnia na wszystkich swoich stacjach w Polsce.

Rabaty na paliwo w Orlen. Ile można zaoszczędzić?

Spółka tłumaczy, że przedłużenie rabatów na całe lato „jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których wakacje to czas częstszych wyjazdów”.

Jak poinformował koncern, w okresie przedłużonych weekendowych rabatów, użytkownicy aplikacji Orlen VITAY będą mogli otrzymać zniżkę 20 gr na litrze paliwa, a przy jednoczesnych zakupach pozapaliwowych za minimum 5 zł – 35 gr na litrze benzyny lub oleju napędowego. Kupon udostępniany jest w aplikacji w każdy poniedziałek i umożliwia jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa.

Tańsze paliwo także na stacjach BP i Moya

Sieć stacji Moya poinformowała, że w najbliższy weekend, od 22 do 24 maja, na wybranych samoobsługowych stacjach Moya express kierowcy będą mogli skorzystać z kodu rabatowego obniżającego cenę paliwa o 31 gr na litrze.

Do 24 maja na wszystkich stacjach BP w Polsce obowiązują rabaty na paliwo po aktywacji kuponów w aplikacji. Zniżka wynosi 35 gr na litr benzyny Pb95 lub oleju napędowego przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów paliwa; akcję przedłużono po jej wcześniejszym obowiązywaniu od 11 marca do 5 maja.

Orlen posiada w Polsce największą liczbę stacji paliw - według danych z lutego tego roku to 1962 placówki. Dwie następne pod tym względem są sieci BP - 575 stacji na koniec marca tego roku oraz Moya - 536 stacji. (PAP)