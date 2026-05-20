Szokujące doniesienia. Dziecko miało utonąć w oczku wodnym?

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę, 20 maja 2026 roku, w jednej z placówek w podwarszawskich Ząbkach. Mimo akcji ratunkowej, życia dziecka nie udało się uratować. Jak udało się nieoficjalnie ustalić naszej redakcji, do tragedii miało dojść w żłobku „Berbeć”. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, maluch miał utonąć w znajdującym się na terenie placówki oczku wodnym.

Na obecnym etapie śledztwa policja oraz prokuratura odmawiają oficjalnego potwierdzenia tych założeń. Służby zaznaczają, że badane są absolutnie wszystkie hipotezy i okoliczności, które doprowadziły do śmierci dziecka.

Ogromne emocje w Ząbkach. Pomoc dla bliskich

Informacja o śmierci dziecka wywołała ogromne poruszenie i wstrząs wśród mieszkańców podwarszawskiej miejscowości oraz rodziców innych dzieci. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Jak udało się ustalić redakcji, rodzice zmarłego dziecka oraz pracownicy placówki zostali objęci wsparciem psychologicznym.