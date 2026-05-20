Gazeta Prawna
Kraj

Tragedia w podwarszawskim żłobku. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Znamy nieoficjalne kulisy zdarzenia

Napis Pilne na niebieskim tle
Tragedia w podwarszawskim żłobku - nie żyje małe dzieckoGazetaPrawna.pl / Gemini
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 21:58

Wstrząsające wydarzenia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym ze żłobków doszło do tragedii – nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Choć służby milczą na temat zdarzenia, na jaw wychodzą nieoficjalne kulisy dotyczące przyczyn śmierci malucha.

Szokujące doniesienia. Dziecko miało utonąć w oczku wodnym?

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę, 20 maja 2026 roku, w jednej z placówek w podwarszawskich Ząbkach. Mimo akcji ratunkowej, życia dziecka nie udało się uratować. Jak udało się nieoficjalnie ustalić naszej redakcji, do tragedii miało dojść w żłobku „Berbeć”. Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, maluch miał utonąć w znajdującym się na terenie placówki oczku wodnym.

Na obecnym etapie śledztwa policja oraz prokuratura odmawiają oficjalnego potwierdzenia tych założeń. Służby zaznaczają, że badane są absolutnie wszystkie hipotezy i okoliczności, które doprowadziły do śmierci dziecka.

Ogromne emocje w Ząbkach. Pomoc dla bliskich

Informacja o śmierci dziecka wywołała ogromne poruszenie i wstrząs wśród mieszkańców podwarszawskiej miejscowości oraz rodziców innych dzieci. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Jak udało się ustalić redakcji, rodzice zmarłego dziecka oraz pracownicy placówki zostali objęci wsparciem psychologicznym.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

żłobekdzieckotragedia