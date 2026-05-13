W Dzienniku Ustaw 12 maja br. opublikowano ustawę z 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, które mają zwiększyć dostępność rekompensat dla producentów rolnych oraz grup producentów, a także uprościć zasady wypłaty rekompensat.

Dodatkowy nabór wniosków o rekompensaty dla rolników od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku

Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie dodatkowego naboru wniosków o rekompensaty. Nowy termin składania wniosków został wyznaczony na okres od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku. Oznacza to, że producenci rolni oraz grupy producentów, którzy nie złożyli wniosków w pierwszym terminie, zyskają dodatkową szansę na uzyskanie wsparcia finansowego.

Wyższe rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa 2026. Grupy producentów dostaną nawet 300 tys. euro

Po zmianach grupy producentów rolnych będą mogły otrzymać do 300 tys. euro rekompensaty w ciągu trzech lat. Obecnie obowiązuje limit 50 tys. euro, taki sam jak dla pojedynczych rolników.

Pomoc de minimis do 300 tys. euro także dla starych wniosków: kiedy można skorzystać i jakie formalności trzeba spełnić

Nowe przepisy pozwolą zastosować wyższy limit pomocy de minimis (300 tys. euro) także do wniosków złożonych przed wejściem ustawy w życie. Warunkiem będzie jednak uzupełnienie przez grupę wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia lub zaświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis oraz innych niezbędnych informacji.

Jeżeli okaże się, że przekroczono limity pomocy de minimis, wysokość rekompensaty będzie mogła zostać zwiększona albo obniżona, a w części przypadków decyzja może zostać uchylona.

Koniec kar za spóźnione deklaracje do Funduszu Ochrony Rolnictwa. Co zmieniają nowe przepisy

Kolejną zmianą dla podmiotów skupujących jest zniesienie kar pieniężnych za nieterminowe złożenie rocznej deklaracji do Funduszu Ochrony Rolnictwa. Dotychczas za uchybienia groziły kary: za brak deklaracji - do wysokości naliczonej wpłaty na Fundusz (maks. 10 tys. zł), a za jej spóźnienie - 60 zł za każdy dzień zwłoki, również do 10 tys. zł.

Kary za brak deklaracji do Funduszu Ochrony Rolnictwa umorzone. Ważny przepis przejściowy od 13 maja 2026 r.

W ustawie znalazł się również przepis przejściowy, który bezpośrednio odnosi się do dotychczasowych sankcji z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Przepis ten dotyczy sytuacji, w których podmiot nie złożył wymaganej deklaracji o wysokości naliczonej wpłaty na Fundusz i mógłby zostać objęty karą pieniężną.

Zgodnie z art. 3 nowelizacji, wszystkie postępowania o nałożenie takich kar, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną, zostają umorzone z mocy prawa w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 13 maja 2026 r.

Ustawa o FOR już obowiązuje. Nowe przepisy weszły w życie 13 maja 2026 r.

Nowe przepisy dotyczące Funduszu Ochrony Rolnictwa weszły w życie 13 maja 2026 r., czyli dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.