Zapomniałeś o zgłoszeniu darowizny i obawiasz się kary? Sprawdź, co zrobić, aby jej uniknąć

Termin do zgłoszenia darowizny do fiskusa

Członkowie najbliższej rodziny, czyli wchodzący w skład tzw. I grupy podatkowej, aby uniknąć obowiązku odprowadzenia podatku od dokonanej darowizny zobowiązani są do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2, a termin dla dokonania czynności wynosi sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Niezachowanie ustawowo określonego terminu skutkowało utratę uprawnienia do zwolnienia podatkowego, a tym samym pociągało za sobą obowiązek uiszczenia stosownego podatku. Obowiązujące od 7 stycznia 2026 roku przepisy otwierają jednak drogę do uniknięcia konsekwencji niespełnienia tego obowiązku i przewidują możliwość przywrócenia tego terminu.

Kiedy i jak przywrócić termin do zgłoszenia darowizny

Zgodnie z art. 4c ustawy o podatku od spadków i darowizn sześciomiesięczny termin na zgłoszenie zawiadomienia o darowiźnie rzeczy lub praw majątkowych może zostać przywrócony wyłącznie na wniosek podatnika i tylko wtedy, gdy uprawdopodobni on, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Co może zatem być powodem uchybienia terminowi? Wskazuje się, że nie chodzi tu zwykłe niedbalstwo i spóźnialstwo, ale o niezawinione okoliczności, na które obdarowany nie miał wpływu np. choroba, nieprzewidziane przeszkody natury losowej.

Należy także pamiętać, że przywrócenie terminu nie następuje z urzędu, ale konieczna jest inicjatywa osoby, która powinna zawiadomić fiskus o darowiźnie. Sama procedura jest analogiczna jak w przypadku przywrócenia innych dopuszczalnych terminów w postępowaniu podatkowym. Zainteresowany składa zatem stosowny wniosek w terminie siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia, a decyzję w przedmiocie przywrócenia terminu podejmuje właściwy organ podatkowy.

Organ dokonując oceny wniosku, analizuje wszystkie okoliczności sprawy, a zatem to, czy prawdopodobne jest, że niezachowanie terminu nastąpiło z niezawinionych powodów, charakter podjętych czynności, przyczyny opóźnienia oraz zachowanie podatnik po ustaniu przeszkody. Co ważne, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do zawiadomienia o darowiźnie, podatnik powinien także dopełnić czynności, dla której przywrócenie terminu wnioskuje, a zatem złożyć formularz SD-Z2.

Co, gdy nie uda się przywrócić terminu na zgłoszenie?

W razie niezachowania sześciomiesięcznego terminu do zgłoszenia darowizny i nieuwzględnienia przez organ podatkowy wniosku o jego przywrócenie, podatnik ma jeszcze jedną szansę na uniknięcie konsekwencji. Tzw. czynny żal, czyli dobrowolne zawiadomienie o niedopełnieniu ciążącego na podatniku obowiązku pozwoli jednak na uniknięcie kary za niezgłoszenie darowizny, a nie na nieodprowadzenie od niej podatku.

FAQ

W jakim terminie zgłosić darowiznę od najbliższej rodziny?

Członkowie najbliższej rodziny, należący do tzw. grupy zerowej podatkowej mogą w ciągu sześciu miesięcy zawiadomić urząd skarbowy o darowiźnie, aby uniknąć odprowadzenia podatku.

Co po przekroczeniu terminu zawiadomienia fiskusa o darowiźnie?

Podatnik może złożyć wniosek o przywrócenie uchybionego terminu, uprawdopodabniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Czy przywrócenie terminu następuje automatycznie po złożeniu wniosku?

Nie, o przywróceniu terminu decyduje organ podatkowy po rozpatrzeniu okoliczności sprawy.