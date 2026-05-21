Polpharma uruchamia w Starogardzie Gdańskim platformę do opracowywania i wytwarzania leków opartych na RNA

RNA: przełom, który pozwala leczyć „u źródła”

Rozwój technologii RNA to jeden z najważniejszych przełomów współczesnej medycyny. Po raz pierwszy możliwe staje się oddziaływanie na przyczynę choroby na poziomie genów. Zamiast wpływać na już powstałe, nieprawidłowe białka, ich mechanizm polega na ingerencji w informację genetyczną lub jej odczyt. Oznacza to, że możemy zmieniać instrukcje produkcji białek lub blokować powstawanie tych szkodliwych. W rezultacie organizm wytwarza białka prawidłowe lub blokuje wytwarzanie tych nieprawidłowych, co często wystarcza, aby zahamować rozwój choroby i otwiera drogę do terapii schorzeń dotychczas uznawanych za nieuleczalne – zwłaszcza tam, gdzie tradycyjne leki zawodzą.

Nowa infrastruktura, większe bezpieczeństwo: Polska w gronie państw rozwijających leki RNA

Inwestycja realizowana przez Polpharmę, we współpracy z partnerami naukowymi i przy wsparciu środków publicznych, stanowi istotny krok w budowie kompetencji Polski w tym strategicznym obszarze. Otwarcie linii do opracowywania leków RNA to moment o znaczeniu wykraczającym poza pojedynczy projekt przemysłowy. To wejście Polski do wąskiego grona państw rozwijających najbardziej zaawansowane technologie terapeutyczne, a jednocześnie realne wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego i niezależności technologicznej kraju.

– Ambicją Polpharmy jest to, aby technologie przyszłości były nie tylko rozwijane, ale też wdrażane w Polsce. Uruchomienie linii do opracowywania leków opartych na RNA to inwestycja unikalna – jedyna tego typu działająca instalacja w kraju – która przekłada się na realne wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego i suwerenności technologicznej. Dzięki współpracy z partnerami naukowymi oraz wsparciu środków publicznych możemy budować w Polsce kompetencje niezbędne, by konkurować w najbardziej zaawansowanych obszarach farmacji – mówi Sebastian Szymanek, prezes Grupy Polpharma.

- Pomorze konsekwentnie buduje swoją pozycję jako region otwarty na nowoczesne technologie, innowacje i współpracę między nauką, biznesem oraz administracją publiczną. Inwestycja realizowana przez Polpharmę w Starogardzie Gdańskim pokazuje, że w naszym regionie mogą rozwijać się projekty o strategicznym znaczeniu nie tylko dla polskiej gospodarki, ale również dla bezpieczeństwa zdrowotnego Europy. To również bardzo dobry przykład efektywnego wykorzystania środków publicznych i funduszy europejskich, które nie tylko wzmacniają bezpieczeństwo lekowe, ale jednocześnie pracują na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, nowoczesnych kompetencji i innowacyjności. Cieszy nas, że prywatny kapitał i kompetencje polskich firm mogą być impulsem do rozwoju zaawansowanych technologii właśnie tutaj, na Pomorzu. Samorząd Województwa Pomorskiego deklaruje gotowość do dalszego wspierania inicjatyw, które budują potencjał gospodarczy i technologiczny regionu – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Skala inwestycji: 238,7 mln zł na platformę RNA i kompetencje w Polsce

Łączna wartość inwestycji w rozwój platformy RNA realizowanych przez Polpharmę wynosi 238,7 mln zł, z czego około 152 mln zł stanowi wkład własny spółki, a 86,7 mln zł pochodzi ze środków publicznych (ABM i NCBiR). Projekt stanowi przykład efektywnego wykorzystania finansowania publicznego do uruchamiania znaczącego kapitału prywatnego oraz budowy trwałych aktywów w gospodarce - infrastruktury, kompetencji technologicznych i własności intelektualnej.

Wyjątkowe kompetencje: od API do gotowego produktu leczniczego

Kluczowym wyróżnikiem inwestycji nie jest wyłącznie infrastruktura, lecz jej kompleksowy – „end-to-end” – charakter. Polpharma buduje w Polsce pełną platformę technologiczno-analityczną obejmującą cały łańcuch wartości: od syntezy substancji czynnej (API), przez rozwój procesów i kontroli jakości, po wytwarzanie gotowych produktów leczniczych. Spółka rozwija własne leki, budując portfel projektów oraz własność intelektualną w kraju. W tym modelu Polpharma pozostaje jedynym podmiotem w Polsce łączącym rozwój API i produktu końcowego w obszarze RNA.

Elastyczna produkcja i realny wpływ na terapie – od chorób rzadkich po większe wolumeny

Inwestycja ma istotne znaczenie także w kontekście globalnej struktury rynku. Obecnie technologie RNA i produkcja oligonukleotydów są w dużej mierze zdominowane przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Azji. Rozwój kompetencji w Polsce wpisuje się w proces budowy europejskiej suwerenności technologicznej oraz ograniczania zależności od zewnętrznych dostawców, a jednocześnie tworzy podstawy do eksportu technologii i produktów oraz wzmacnia pozycję Polski w europejskim łańcuchu wartości sektora biotechnologicznego.

Powstała infrastruktura umożliwi wdrożenie systemów jednorazowych (Single Use Systems), co zapewni wysoką elastyczność: od bardzo małych serii, charakterystycznych dla terapii chorób rzadkich, po większe wolumeny. To podejście pozwala szybciej dostosowywać proces do potrzeb rozwoju klinicznego i rynku, skracać czas przezbrojeń oraz utrzymywać wysokie standardy jakości w środowisku, gdzie każdy etap produkcji ma kluczowe znaczenie.

Co to oznacza dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia

Rozwój technologii RNA ma bezpośrednie znaczenie dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Terapie wykorzystujące RNA znajdują zastosowanie m.in. w neurologii, chorobach metabolicznych, kardiologii i hepatologii, zwiększając szanse leczenia chorób o podłożu genetycznym oraz tych, w których potrzebne jest precyzyjne oddziaływanie na określone mechanizmy molekularne.