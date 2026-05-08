Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący ustalenia procentowej stawki rekompensaty dla wniosków złożonych między 1 lutego a 31 marca 2026 r., który został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 8 maja 2026 r. Projekt zakłada wypłatę 100 proc. rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa dla producentów i grup producenckich poszkodowanych przez niewypłacalne firmy skupujące lub przetwórcze.

Oznacza to, że rolnicy mają odzyskać całość pieniędzy objętych pomocą, a nie tylko część strat. Rekompensaty będą wypłacane ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którym zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Z danych KOWR wynika, że do 29 kwietnia 2026 r. wpłynęło 658 wniosków na łączną kwotę ponad 43,7 mln zł. 498 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych (chodzi o ponad 30,3 mln zł). Kolejne 160 spraw wymaga jeszcze uzupełnienia braków formalnych, ale również mogą zakończyć się wypłatą pieniędzy.

Wsparcie przysługuje producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od firm zajmujących się skupem, przechowywaniem, obróbką lub przetwórstwem produktów rolnych.

Pomoc obejmuje także grupy producentów rolnych, które sprzedały produkty pochodzące od swoich członków i nie dostały za nie zapłaty od niewypłacalnego kontrahenta.

W uzasadnieniu projektu przypomniano również o zmianach przyjętych przez Sejm w kwietniu 2026 r. Nowelizacja ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa ma wprowadzić drugi termin składania wniosków o rekompensaty, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo finansowe rolników i grup producenckich w sytuacjach, gdy kontrahent nie płaci za odebrany towar.

Fundusz ma chronić producentów rolnych w sytuacji, gdy podmiot skupujący nie płaci za odebrane produkty rolne. Rolnik może wtedy złożyć wniosek o rekompensatę do KOWR i odzyskać część lub całość należnych pieniędzy.

Obecnie projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Ministerstwo chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać już następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw.