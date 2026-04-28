Podejrzany o spowodowanie śmierci Łukasza Litewki trafił na wolność

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poinformowała o zmianie sytuacji procesowej podejrzanego. Mężczyzna, który usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, opuścił areszt po wpłaceniu 40 tys. złotych poręczenia majątkowego. Sąd dopuścił taką możliwość już wcześniej, określając wysokość kaucji w postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego.

Śledczy nie ukrywają, że byli przeciwni takiemu rozwiązaniu. Wnioskowali o zastosowanie bezwarunkowego, trzymiesięcznego aresztu, argumentując to powagą zarzutów oraz skutkiem zdarzenia, którym była śmierć parlamentarzysty. Mimo tego sąd zdecydował się na zastosowanie mniej restrykcyjnego środka.

Wypadek z udziałem posła Łukasza Litewki

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednej z dróg w województwie śląskim. Według dotychczasowych ustaleń kierujący samochodem marki Mitsubishi miał doprowadzić do wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł poseł Łukasz Litewka. Okoliczności zdarzenia są nadal szczegółowo analizowane przez biegłych, w tym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Śledztwo koncentruje się m.in. na ustaleniu prędkości pojazdu, zachowania kierowcy przed zdarzeniem oraz ewentualnych czynników zewnętrznych, które mogły mieć wpływ na przebieg wypadku. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym nagrania i ślady z miejsca zdarzenia.

Dozór policji i zakaz opuszczania kraju

Po opuszczeniu aresztu podejrzany pozostaje pod nadzorem organów ścigania. Zastosowane wobec niego środki zapobiegawcze obejmują dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Oznacza to konieczność regularnego stawiania się w wyznaczonej jednostce oraz brak możliwości wyjazdu poza granice Polski.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu jest w toku. Niewykluczone są kolejne czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków oraz opinie biegłych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy i ewentualnego aktu oskarżenia.