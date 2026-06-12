Informacja przekazana przez Donalda Trumpa wywołała natychmiastowe reakcje zarówno w regionie, jak i poza nim. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że uzgodniono ramy porozumienia z Teheranem, które ma doprowadzić do zakończenia obecnego konfliktu i stworzyć podstawy do stabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej.

Według Trumpa dokumenty mają zostać podpisane w najbliższym czasie, a finalizacja procesu może nastąpić w ciągu kilku dni. Amerykański przywódca przekonywał również, że uzyskał zgodę najwyższych władz Iranu na przedstawione warunki.

Wśród najważniejszych zapisów porozumienia mają znaleźć się gwarancje uniemożliwiające Iranowi wejście w posiadanie broni jądrowej. Trump zapowiedział ponadto pełne otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz dla żeglugi międzynarodowej oraz zniesienie amerykańskich ograniczeń dotyczących irańskich portów.

Znaczenie tych deklaracji jest ogromne. Przez cieśninę Ormuz przepływa około jednej piątej światowego handlu ropą naftową transportowaną drogą morską. Każde zagrożenie dla bezpieczeństwa tego szlaku natychmiast wpływa na ceny surowców energetycznych i stabilność globalnych rynków.

Reakcja Izraela na porozumienie USA-Iran

Biuro premiera Binjamina Netanjahu poinformowało, że szef izraelskiego rządu rozmawiał z Donaldem Trumpem o kształcie negocjowanego porozumienia.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że Izrael nie jest stroną zawieranej umowy. Jednocześnie Netanjahu wyraził uznanie dla stanowiska amerykańskiej administracji, która deklaruje, że końcowe porozumienie będzie obejmowało likwidację zdolności Iranu do wzbogacania uranu oraz usunięcie już zgromadzonych zapasów materiału wzbogaconego.

Izrael od lat uznaje irański program nuklearny za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa. Władze tego państwa wielokrotnie podkreślały, że nie zaakceptują sytuacji, w której Teheran uzyska możliwość produkcji broni atomowej.

Program nuklearny Iranu w centrum negocjacji

Z informacji przekazanych przez stronę izraelską wynika, że porozumienie ma obejmować nie tylko kwestie nuklearne. Istotnym elementem mają być również ograniczenia dotyczące rozwoju irańskiego programu rakietowego.

Kolejnym warunkiem jest zakończenie wsparcia dla organizacji uznawanych przez Izrael i Stany Zjednoczone za ugrupowania terrorystyczne. Chodzi przede wszystkim o Hezbollah działający w Libanie, ale również inne struktury wspierane przez Teheran w regionie.

W ostatnich latach właśnie działalność tych organizacji była jednym z głównych źródeł napięć na Bliskim Wschodzie. Iran konsekwentnie odrzucał zarzuty dotyczące destabilizowania sytuacji regionalnej, argumentując, że wspiera ruchy oporu przeciwko izraelskiej polityce bezpieczeństwa.

Teheran kwestionuje termin podpisania umowy

Optymistyczne deklaracje Donalda Trumpa nie zostały jednak w pełni potwierdzone przez stronę irańską. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghei oświadczył, że Teheran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

Przedstawiciel irańskiej dyplomacji zaznaczył jednocześnie, że znacząca część tekstu została już uzgodniona. Zastrzegł jednak, że podczas negocjacji amerykańska administracja wielokrotnie modyfikowała swoje stanowisko, co utrudniało osiągnięcie pełnego kompromisu.

Wypowiedź Bagheiego wskazuje, że mimo wyraźnego postępu rozmów część kluczowych kwestii pozostaje otwarta. Oznacza to, że ostateczny kształt umowy może jeszcze ulec zmianie.

Wojna Izraela z Iranem i nowy układ sił na Bliskim Wschodzie

Obecne negocjacje odbywają się w cieniu trwającego od miesięcy konfliktu. Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły działania militarne przeciwko Iranowi 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni, które stworzyło przestrzeń do rozmów dyplomatycznych.

Równolegle Izrael prowadzi operacje wojskowe na południu Libanu przeciwko Hezbollahowi. Organizacja ta pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Iranu w regionie i od lat stanowi istotny element strategicznego wpływu Teheranu na sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Ewentualne zawarcie porozumienia mogłoby doprowadzić do największej zmiany regionalnego układu sił od wielu lat. Jednocześnie rozbieżności między stanowiskiem Waszyngtonu i Teheranu pokazują, że droga do pełnego porozumienia nadal pozostaje obarczona znacznym ryzykiem politycznym i militarnym.