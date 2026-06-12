Podczas uroczystości wcielenia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35 DiNanno mówił o udostępnieniu Polsce 4 mld dolarów na współpracę wojskową w ramach programu Foreign Military Financing, który zakłada przyznawanie sojusznikom i partnerom USA pożyczek i grantów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Ostatni raz umowę pożyczkową w ramach tego programu Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi w lipcu ub. r. - na taką samą kwotę 4 mld dolarów.

W rozmowie z PAP DiNanno potwierdził, że 4 mld dolarów, o których wspomniał w piątkowym wystąpieniu, to nowa kwota, która łącznie poszerzy dostępną dla Polski pulę do niemal 20 mld dolarów.

Sekretarz dodał, że Polska będzie mogła wykorzystać pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu amerykańskiego, w tym kolejnych samolotów F-35.

Do tej pory Polska pożyczyła łącznie ok. 15 mld dolarów w ramach Foreign Military Financing, które zostały przeznaczone na zakupy amerykańskiego sprzętu.(PAP)