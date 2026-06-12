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Polska z nową pożyczką od USA. Do dyspozycji będzie niemal 20 mld dolarów

Samolot F-35 Sił Zbrojnych RP
T. DiNanno: USA udzielą Polsce kolejnej pożyczki w wysokości 4 mld dolarów na sprzęt wojskowyPAP / Marian Zubrzycki
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:06

Podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno poinformował, że Polska otrzyma dostęp do dodatkowych 4 mld dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia. W rozmowie z PAP wyjaśnił, że środki pochodzą z nowej pożyczki w ramach programu Foreign Military Financing (FMF), co zwiększy łączną pulę dostępnego dla Polski finansowania do blisko 20 mld dolarów.

Podczas uroczystości wcielenia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35 DiNanno mówił o udostępnieniu Polsce 4 mld dolarów na współpracę wojskową w ramach programu Foreign Military Financing, który zakłada przyznawanie sojusznikom i partnerom USA pożyczek i grantów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Ostatni raz umowę pożyczkową w ramach tego programu Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi w lipcu ub. r. - na taką samą kwotę 4 mld dolarów.

W rozmowie z PAP DiNanno potwierdził, że 4 mld dolarów, o których wspomniał w piątkowym wystąpieniu, to nowa kwota, która łącznie poszerzy dostępną dla Polski pulę do niemal 20 mld dolarów.

Sekretarz dodał, że Polska będzie mogła wykorzystać pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu amerykańskiego, w tym kolejnych samolotów F-35.

Do tej pory Polska pożyczyła łącznie ok. 15 mld dolarów w ramach Foreign Military Financing, które zostały przeznaczone na zakupy amerykańskiego sprzętu.(PAP)

Źródło: PAP

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USApożyczkaF-35

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