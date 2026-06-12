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Koniec opłat od aut spalinowych w KPO. Polska może złożyć kolejny wniosek

KPO
Zmiany w polskim KPO zatwierdzone, Polska może wysłać kolejny wniosek o płatnośćShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:34
aktualizacja dzisiaj, 15:42

Państwa członkowskie UE, reprezentowane przez ministrów finansów, zatwierdziły w piątek wynegocjowane przez Polskę modyfikacje Krajowego Planu Odbudowy. Wśród zaakceptowanych zmian znalazła się rezygnacja z obowiązku wprowadzenia opłat dla samochodów spalinowych. Finalizacja procedury otwiera Polsce możliwość złożenia kolejnego wniosku o wypłatę środków z KPO.

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W miejsce podatków od aut spalinowych w polskim KPO pojawiły się inwestycje w ciepłownictwo i internet satelitarny.

3 mld zł na modernizację ciepłownictwa

Zgodnie z nowymi zapisami, w Polsce w sierpniu br. ma zostać uruchomiony rządowy fundusz ciepłownictwa systemowego, który do 2030 r. będzie dysponować budżetem w wysokości około 3 mld zł. Pieniądze te mają wesprzeć finansowanie sektora ciepłowniczego oraz ograniczyć emisję CO2.

Zmiany w KPO obejmują także zwiększenie polskiego udziału w europejskim programie satelitarnym IRIS 2, którego celem jest wyposażenie państw UE, obecnie zależnych od dostawców z krajów trzecich, we własny system łączności. Wkład Polski w tym programie wzrośnie z 500 mln do 656 mln euro. Polska ma zyskać własną stację naziemną, dzięki której możliwe będzie kontrolowanie ruchu danych internetowych na jej terytorium, co z kolei wzmocni bezpieczeństwo administracji, wojska i infrastruktury krytycznej.

Jest to piąta zmiana w polskim KPO wynegocjowana przez rząd z Komisją Europejską, a następnie zaakceptowana przez państwa członkowskie.

Oprócz Polski w piątek zatwierdzono także zmiany w planach Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji.

Polska przygotowuje kolejny wniosek o środki z KPO

Bez zakończenia procesu zmian państwa członkowskie nie mogą kierować wniosków o płatności z KPO. Polska zamierza złożyć kolejny wniosek w drugiej połowie czerwca. Ma on opiewać na 8 mld euro (34 mld zł).

Z kolei na początku czerwca do Polski trafiło 7,2 mld euro (31 mld zł) w ramach czwartej płatności. Warunkiem wypłaty tej transzy z KPO była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia; 2 kwietnia br. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie.

Termin na realizację KPO minie w tym roku. Państwa członkowskie mają zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września.

Polska będzie mogła złożyć jeszcze jeden wniosek o płatność z KPO.

Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z KPO około 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym około 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i około 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)

Źródło: PAP

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Unia EuropejskaKPOauta spalinowe

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