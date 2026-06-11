Gazeta Prawna
Kraj

Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Podczas prac budowlanych odnaleziono ludzkie szczątki

Policja
Dramatyczne sceny w Lutoryżu. Robotnicy natrafili na ludzkie szczątkiShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:42
aktualizacja dzisiaj, 21:54

Służby prowadzą intensywne działania w miejscowości Lutoryż koło Rzeszowa. Jak podaje ESKA Rzeszów, podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej natrafiono na ludzkie szczątki. Na miejscu od wielu godzin pracują policjanci, technicy kryminalistyki oraz prokurator.

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Do odkrycia doszło w czwartek rano podczas robót wykonywanych na jednej z działek. Według ustaleń ESKA Rzeszów operator koparki podczas wykonywania prac ziemnych natknął się na ludzkie pozostałości. Po odkryciu szczątków prace zostały natychmiast wstrzymane, a o sprawie powiadomiono odpowiednie służby.

Nieoficjalnie: Odnaleziono ciała 13 płodów

Jak podaje ESKA Rzeszów, nieoficjalne informacje wskazują, że mogły zostać odnalezione ciała co najmniej 13 płodów. Doniesienia te nie zostały jednak dotąd oficjalnie potwierdzone przez prokuraturę.

Ze względu na charakter i skalę znaleziska teren został zabezpieczony przez służby. Obszar budowy odgrodzono taśmami, a na miejscu prowadzone są czynności mające wyjaśnić okoliczności sprawy.

Z ustaleń dziennikarzy ESKA Rzeszów wynika również, że działka niedawno zmieniła właściciela. Na terenie nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji obejmującej budowę kilku domów jednorodzinnych.

Policja nie zabiera głosu

Na razie Komenda Miejska Policji w Rzeszowie nie komentuje sprawy. Jak podaje ESKA Rzeszów, oficjalne stanowisko śledczych ma zostać przedstawione mediom w piątek około południa.

Śledczy będą ustalać przede wszystkim, do kogo należały odnalezione szczątki, kto odpowiada za ich zakopanie oraz jak długo znajdowały się pod ziemią. Na obecnym etapie postępowania służby nie przekazują dodatkowych informacji.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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