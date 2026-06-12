Po ponad tygodniu intensywnych, niemal ciągłych rozmów z Parlamentem Europejskim oraz na kilka dni przed upływem ostatecznego terminu, Rada UE (reprezentująca państwa członkowskie) ogłosiła w piątek, że negocjatorom udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmian w przepisach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych.
Ostatnia runda negocjacji rozpoczęła się 3 czerwca, chociaż tak naprawdę plan reformy praw pasażerów linii lotniczych negocjowany jest w UE od ponad 12 lat. Zgodnie z postanowieniem, ostateczny termin upływał 15 czerwca, w przeciwnym razie porozumienie spełzłoby na niczym.
Negocjacje UE ws. praw pasażerów lotniczych
W piątek państwa członkowskie poinformowały, że uzgodniły ostateczny tekst porozumienia. Państwa członkowskie i PE mają podpisać wspólny dokument w poniedziałek.
Udało się m.in. znaleźć konsensus w sprawie tzw. trójkąta negocjacyjnego. Obejmował on trzy najbardziej sporne kwestie: odszkodowania dla pasażerów w sytuacji opóźnienia lotu, wysokość tych odszkodowań i wypełnianie formularzy wniosków o odszkodowanie.
Zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem, pasażerowi - tak jak dotychczas - będzie przysługiwało odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o trzy lub ponad trzy godziny, a wysokość rekompensaty będzie wynosiła od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. W przypadku opóźnienia, pasażerowie będą otrzymywali na maila czytelną informację jak starać się o odszkodowanie. Obecnie, żeby złożyć wniosek pasażer musi szukać odpowiedniej funkcji na stronie przewoźnika, a potem samodzielnie wypełnić wniosek, stąd też wielu pasażerów tego nie robi.
Porozumienie UE w sprawie zmian praw pasażerów lotniczych
Negocjatorom udało się także porozumieć w kwestii rozszerzenia praw pasażerskich o około 30 nowych zapisów. Wśród nich znalazł się m.in. obowiązek bezpłatnego wprowadzania przez przewoźnika poprawek do rezerwacji w przypadku np. literówek, a także zagwarantowanie bezpłatnego miejsca dla dziecka obok rodzica. (PAP)
jowi/ ap/
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