Ostatnia runda negocjacji rozpoczęła się 3 czerwca, chociaż tak naprawdę plan reformy praw pasażerów linii lotniczych negocjowany jest w UE od ponad 12 lat. Zgodnie z postanowieniem, ostateczny termin upływał 15 czerwca, w przeciwnym razie porozumienie spełzłoby na niczym.

Negocjacje UE ws. praw pasażerów lotniczych

W piątek państwa członkowskie poinformowały, że uzgodniły ostateczny tekst porozumienia. Państwa członkowskie i PE mają podpisać wspólny dokument w poniedziałek.

Udało się m.in. znaleźć konsensus w sprawie tzw. trójkąta negocjacyjnego. Obejmował on trzy najbardziej sporne kwestie: odszkodowania dla pasażerów w sytuacji opóźnienia lotu, wysokość tych odszkodowań i wypełnianie formularzy wniosków o odszkodowanie.

Zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem, pasażerowi - tak jak dotychczas - będzie przysługiwało odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu o trzy lub ponad trzy godziny, a wysokość rekompensaty będzie wynosiła od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. W przypadku opóźnienia, pasażerowie będą otrzymywali na maila czytelną informację jak starać się o odszkodowanie. Obecnie, żeby złożyć wniosek pasażer musi szukać odpowiedniej funkcji na stronie przewoźnika, a potem samodzielnie wypełnić wniosek, stąd też wielu pasażerów tego nie robi.

Porozumienie UE w sprawie zmian praw pasażerów lotniczych

Negocjatorom udało się także porozumieć w kwestii rozszerzenia praw pasażerskich o około 30 nowych zapisów. Wśród nich znalazł się m.in. obowiązek bezpłatnego wprowadzania przez przewoźnika poprawek do rezerwacji w przypadku np. literówek, a także zagwarantowanie bezpłatnego miejsca dla dziecka obok rodzica. (PAP)

jowi/ ap/