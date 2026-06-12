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Rząd wycofuje się z części obowiązków SENT. Jest decyzja po spotkaniu z przedsiębiorcami

Minister Finansów Andrzej Domański
Domański: SENT dla odzieży i obuwia będzie obowiązywał tylko podczas przywozu do Polski i tranzytuMateriały prasowe / Ministerstwo Finansów
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:32

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w piątek, że obowiązek zgłaszania transportów odzieży i obuwia do systemu SENT zostanie ograniczony wyłącznie do przewozów związanych z importem do Polski oraz tranzytem. Zapowiedział również, że projekt odpowiedniego rozporządzenia zostanie zaprezentowany w poniedziałek.

Od 17 marca przedsiębiorcy muszą zgłaszać do systemu SENT transport odzieży i obuwia, jeśli przewożonych jest więcej niż 10 kg odzieży i 20 sztuk towaru (np. butów). Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w piątek na X, że spotkał się w tej sprawie z przedsiębiorcami z tego sektora.

„Zgadzamy się, że trzeba walczyć z szarą strefą, ale nie może odbywać się to kosztem najmniejszych, ciężko pracujących przedsiębiorców. W poniedziałek przedstawimy rozporządzenie zgodnie z rekomendacjami z dzisiejszego spotkania. SENT będzie obowiązywał jedynie w procedurach przywozu na terytorium Polski oraz tranzytu” - napisał Domański.

Pod koniec kwietnia wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki poinformował w Sejmie, że planowane jest złagodzenie zasad stosowania systemu SENT dla transportu odzieży i obuwia. - Proponujemy liberalizację, polegającą na zwiększeniu masy przewożonych towarów do 300 kg lub 300 sztuk obuwia, przy przewozie na odległość 50 km – powiedział wiceminister.

W maju MF poinformowało, że mikroprzedsiębiorcy handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach zostaną wyłączeni z obowiązku zgłaszania przewozów do systemu SENT. Wyłączenie będzie dotyczyło przewozów odzieży i obuwia wykonywanych w celu sprzedaży na targowiskach objętych opłatą targową, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Zwolnienie objęło przewozy, w których masa transportowanej odzieży lub odzieży używanej nie przekracza 500 kg albo liczba przewożonych sztuk obuwia nie przekracza 700. (PAP)

Źródło: PAP

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prawoAndrzej DomańskiSENT

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