Gazeta Prawna
Prawo pracy

Korekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumenty

Korekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumenty
Korekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumentyShutterstock
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
dzisiaj, 14:58

Czy pracodawca może uwzględnić w dokumentach kadrowych korektę płci dokonaną przez pracownika już na etapie wydania przez sąd postanowienia w tej sprawie? To pytanie coraz częściej jest zadawane w branżowych grupach działających w mediach społecznościowych. A jaka jest odpowiedź?

Skrót artykułu

Pracownicy działów kadr coraz częściej spotykają się w swojej codziennej pracy z koniecznością uwzględnienia w łączącym ich z pracownikiem stosunku pracy dokonanej przez niego korekty płci. Widać to najlepiej na grupach branżowych, na których często prowadzone są na ten temat rozmowy, a specjaliści poszukują informacji dotyczących tego, jak prawidłowo wywiązać się w takiej sytuacji z ciążących na pracodawcy obowiązków. Pytań związanych z całą procedurą jest wiele, a podstawowe jest takie, na podstawie jakiego dokumentu przedstawionego przez pracownika, należy dokonać korekty dokumentów związanych ze stosunkiem pracy?

Postanowienie sądu o korekcie płci to początek drogi

Korekta płci oznacza zmianę płci metrykalnej przypisanej danej osobie i pociąga za sobą konieczność dokonania zmian danych zawartych w odpowiednich rejestrach i dokumentach. O ich dokonaniu decyduje sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a robi to na wniosek. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, a sąd orzeka postanowieniem. Wniosek może zostać uwzględniony lub oddalony. Jeśli zajdzie taka potrzeba, sąd może przeprowadzić dodatkowe dowody, ale w większości przypadków rozstrzygnięcie zapada na podstawie przedłożonych mu przez wnioskodawcę dokumentów. Jednak wydanie postanowienia przez sąd, to z prawnego punktu widzenia dopiero początek drogi, którą musi przejść wnioskodawca. Pociąga ono bowiem za sobą konieczność:
- ujawnienia tej okoliczności w akcie urodzenia w formie wzmianki dodatkowej,
- zmiany numeru PESEL,
- zmiany imienia (najczęściej),
- wymiany dokumentów (m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy),
- poinformowania odpowiednich instytucji i organów o zmianach.

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Nowy PESEL i nowe dokumenty mają kluczowe znaczenie

Pole do działania dla pracodawcy pojawia się w praktyce dopiero na ostatnim etapie całego procesu. Gdy pracownik dopełni obowiązków związanych z ujawnieniem korekty w akcie urodzenia, zmianą numeru PESEL i przeprowadzi postępowanie w sprawie zmiany imienia (ewentualnie również nazwiska), niejako podsumowaniem tych działań będzie zmiana dokumentów (m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy). Warto wiedzieć, że istnieje również możliwość dokonania zmiany danych w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje. Taką możliwość przewiduje § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz w § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Z pierwszej z tych regulacji wynika, że nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska na dokumentach, których dotyczą te akty, jeżeli zmiana ta nastąpiła po:
1) ukończeniu szkoły albo szkoły polskiej,
2) zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio dla branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
3) zdaniu egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
4) otrzymaniu dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
5) wydaniu zaświadczenia o zawodzie lub zaświadczenia o przebiegu nauczania
- chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.

W drugim przypadku uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu, suplement do dyplomu i odpis suplementu na nowe imię lub nazwisko, po przedstawieniu orzeczenia sądu i za zwrotem dyplomu i suplementu, wraz z odpisami, wydanych na poprzednie imię lub nazwisko.

Pracodawca działa na podstawie nowych dokumentów

Z punktu widzenia konieczności dostosowania dokumentów kadrowych kluczowe nie jest przestawienie pracodawcy orzeczenia sądu, a dopiero „zaktualizowanych” dokumentów, które będą wskazywały nowe imię (ewentualnie nazwisko), płeć oraz numer PESEL. To dopiero na tej podstawie pracodawca może zaktualizować dane w aktach osobowych oraz systemach kadrowo-płacowych. Ma również obowiązek zawiadomić o zmianie danych ZUS (na formularzu ZUS ZUA) i urząd skarbowy. Konieczne może również się okazać zaktualizowanie danych pracownika związane z przyznanymi mu benefitami (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta sportowa, itp.).

Podstawa prawna

art. 19 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 384)

§ 60 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

§ 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów

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Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna

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