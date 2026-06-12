Gazeta Prawna
Wiadomości

Nowa propozycja rządu oburzyła nauczycieli. "To chyba jakiś żart"

Donald Tusk
Donald Tusk. Nowa propozycja rządu oburzyła nauczycieli. "To chyba jakiś żart"PAP / Paweł Supernak
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
dzisiaj, 09:31

Nowa propozycja rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli: 3 proc., zamiast wcześniejszych 2,5 proc, zbulwersowała środowisko. To oznacza, że wynagrodzenia zasadnicze w 2027 r. wzrosną o 159-191 zł brutto - poinformował "Głos Nauczycielski".

Skrót artykułu

Nową propozycję wzrostu płac pracowników budżetówki rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego. O decyzji Rady Ministrów poinformował we wtorek 9 czerwca premier Donald Tusk.

Pozostało 94% treści
Wybierz pakiet i czytaj bez ograniczeń.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Sprawdź ofertę
Jesteś subskrybentem? ZALOGUJ SIĘ
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

rządnauczycielepodwyżki dla nauczycieli