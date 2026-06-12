Nowa propozycja rządu oburzyła nauczycieli. "To chyba jakiś żart"

Nowa propozycja rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli: 3 proc., zamiast wcześniejszych 2,5 proc, zbulwersowała środowisko. To oznacza, że wynagrodzenia zasadnicze w 2027 r. wzrosną o 159-191 zł brutto - poinformował "Głos Nauczycielski".
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Nową propozycję wzrostu płac pracowników budżetówki rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego. O decyzji Rady Ministrów poinformował we wtorek 9 czerwca premier Donald Tusk.
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Źródło: edgp.gazetaprawna.pl/Dziennik Gazeta Prawna
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