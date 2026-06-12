Wszyscy lubimy myśleć, że miejsca, do których podróżujemy, są bezpieczne. Ten najważniejszy wymóg jest niemal na pewno czynnikiem, dla którego wiele najbezpieczniejszych krajów świata w 2026 roku, według nowego badania Global Peace Institute, będzie jednocześnie jednymi z najbardziej pożądanych miejsc dla turystów planujących wakację za granicą.

Coraz więcej konfiktów

Od dwóch dekad Instytut Ekonomii i Pokoju co roku publikuje swój Globalny Indeks Pokoju, kompleksową analizę globalnego bezpieczeństwa. W 2020 roku raport stwierdził, że "konflikty i kryzysy, które pojawiły się w ostatniej dekadzie, zaczęły ustępować, by zostać zastąpione nową falą napięć i niepewności w wyniku pandemii COVID-19”. Następnie nadszedł okres, w którym nikt nie mógł podróżować i nic nie wydawało się bezpieczne, aż do ponownego otwarcia się świata.

Globalny Indeks Pokoju (GPI) z 2026 r. pokazuje, że na świecie utrzymuje się trwająca od dawna tendencja do pogarszania się stanu pokoju, a główną przyczyną tego spadku są konflikty zbrojne. Obecnie mamy do czynienia z większą liczbą konfliktów między państwami niż w jakimkolwiek innym okresie od zakończenia II wojny światowej.

Konflikt na Ukrainie, wojna między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Iranem, wojna domowa w Sudanie sprawiły, że bezpieczeństwo na świecie jest bardzo zaburzone, a skutki odczuwamy wszyscy.

Gdzie podróżować w 2026 roku? Najbezpieczniejsze kraje świata

Islandia pozostaje najspokojniejszym krajem na świecie już 19. rok z rzędu. Nie ma tam stałej armii, przestępczość jest wyjątkowo niska, a zaufanie społeczne jest wysokie. Dane opisują ten kraj jako "spokojny". W 2026 roku Nowa Zelandia awansowała o jedno miejsce na drugie miejsce na świecie. Odnotowuje najniższy wskaźnik konfliktów zbrojnych spośród wszystkich krajów regionu Azji i Pacyfiku.

Szwajcaria zajmuje trzecie miejsce na świecie, a Słowenia awansowała o dwa miejsca na czwarte, umacniając swoją pozycję jednego z najspokojniejszych miejsc w Europie. Irlandia zajęła piąte miejsce na świecie; jest "serdeczna i gościnna".

Najmniej bezpieczne kraje na świecie

Rosja jest najmniej pokojowym krajem, a Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Ukraina i Izrael znalazły się w ostatniej piątce. Stany Zjednoczone pogorszyły się o cztery procent, głównie z powodu wzrostu nastrojów politycznych. Zajmują obecnie dopiero 134. miejsce w światowym rankingu.

Jak wypada Polska?

Polska odnotowała największą poprawę na poziomie krajowym, jej ogólny wynik poprawił się o 9,1 proc., awansowaliśmy o 23 miejsca na 22. pozycję na świecie..

Steve Killelea, twórca Global Peace Index, zaznacza, że choć ten ranking świetnie pokazuje ogólną stabilność danego kraju, to planując podróż, nie warto polegać wyłącznie na nim. To doskonały przewodnik po ogólnej stabilności kraju, ale podróżni powinni również sprawdzać oficjalne ostrzeżenia dla podróżnych oraz lokalne informacje dotyczące bezpieczeństwa – wyjaśnia Killelea.