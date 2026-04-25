Wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka: Warunkowy areszt dla 57-letniego kierowcy

Dąbrowa Górnicza, 25.04.2026. Miejsce doprowadzenia kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, 25 bm. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu wniosek o aresztowanie 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winyPAP / Art Service
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 12:23

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

Areszt ma charakter warunkowy - podejrzany może wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w czwartek. Jadącego na rowerze posła potrącił samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Jak poinformował w sobotę prokurator, sąd wydał postanowienie o areszcie podejrzanego na okres trzech miesięcy, czyli do 22 lipca, zastrzegając jednocześnie możliwość jego zmiany na środki wolnościowe.

57-latek z zarzutem po wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka
57-latek z zarzutem po wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka

Decyzja sądu ma charakter warunkowy, co oznacza, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni od wydania postanowienia wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia wyznaczonej kwoty, izolacyjny środek zapobiegawczy zostanie uchylony, a mężczyzna zostanie objęty dozorem policji połączonym z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce oraz zakazem opuszczania kraju.

- Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna mając świadomość grożących mu sankcji może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się - podkreślił prok. Kilian.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. Według wstępnych ustaleń, 57-letni Sosnowiczanin, kierujący Mitsubishi Colt zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.(PAP)

Źródło: PAP

