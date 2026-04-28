Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

Pogrzeb Łukasza Litewki: uroczystości w Sosnowcu

Czarzasty przypomniał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że w środę, o godz. 13.30, w Sosnowcu odbędą się uroczystości pogrzebowe posła Lewicy Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy, a jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. – Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera – powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty poinformował też, że wszystkie głosowania zostały przeniesione ze środy na wtorek, a każdy z posłów, który chce wziął udział w pogrzebie Litewki, uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powrocie do Warszawy. – Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało – zaznaczył marszałek.

Wnioski o wotum nieufności wobec ministrów

Poinformował też, że w czwartek, o godz. 12.30 będą głosowania ws. wyrażenia wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim ok. 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu „Czyste Powietrze”.

Z kolei za wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy opowiadają się m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.