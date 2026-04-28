Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki. Zmiany w harmonogramie prac Sejmu

Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Lewicy Łukasza Litewki przy ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 10:57

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w pogrzebie posła Łukasza Litewki przewidywany jest udział prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Zaznaczył, że Sejm będzie pracował i głosowania w sprawie odwołania ministrów klimatu, i zdrowia odbędą się w czwartek, o godzinie 12.30.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

Pogrzeb Łukasza Litewki: uroczystości w Sosnowcu

Czarzasty przypomniał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że w środę, o godz. 13.30, w Sosnowcu odbędą się uroczystości pogrzebowe posła Lewicy Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy, a jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. – Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział pana prezydenta, udział pana premiera – powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty poinformował też, że wszystkie głosowania zostały przeniesione ze środy na wtorek, a każdy z posłów, który chce wziął udział w pogrzebie Litewki, uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powrocie do Warszawy. – Ale jednocześnie posiedzenie Sejmu będzie trwało – zaznaczył marszałek.

Wnioski o wotum nieufności wobec ministrów

Poinformował też, że w czwartek, o godz. 12.30 będą głosowania ws. wyrażenia wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim ok. 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu „Czyste Powietrze”.

Z kolei za wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy opowiadają się m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

Donald TusksejmŁukasz Litewka

