„Alternatywa 2.0”: Kaczyński, Morawiecki i Czarnek prezentują nową strategię gospodarczą PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes PiS, prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki podczas debaty programowej „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0 – Gospodarka i Finanse” w stołecznym biurowcu Zebra TowerPAP
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 15:11

Przebudowa ustroju jest konieczna dla polskiego rozwoju gospodarczego - ocenił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród propozycji reform b. premier Mateusz Morawiecki wymienił m.in. skierowanie większych środków z budżetu na obronę do polskiego przemysłu zbrojeniowego i przyspieszenie prac nad nowymi regulacjami.

W sobotę w Warszawie PiS zorganizował konferencję na temat gospodarki i finansów, pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Swoje wystąpienia programowe zaprezentowali prezes PiS, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki i kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek - jest to tym samym pierwsze publiczne wydarzenie w ostatnim czasie, w którym wzięli oni udział wspólnie.

Kaczyński: Konieczna przebudowa państwa i oświaty

Podczas wystąpienia Kaczyński podkreślił, że Polacy potrzebują „dobrego i silnego państwa”, które buduje lojalność. Według lidera PiS do realizacji tych celów potrzebna jest „zmiana władzy”, natomiast do rozwoju gospodarczego konieczna jest „przebudowa ustroju”.

Do tego musimy mieć inaczej zorganizowane państwo i musi nastąpić eliminacja z naszej klasy politycznej tych, którzy żadnych reguł nie przestrzegają - dodał.

Kaczyński wskazał również na konieczność zdobycia kwalifikacji w najnowocześniejszych działach, takich jak sztuczna inteligencja. Według niego niezbędna jest również przebudowa oświaty w kierunku umocnienia tożsamości oraz stworzenie przesłanek do „suwerenności informacyjnej”, w tym tworzenie własnych chmur obliczeniowych i platform.

Morawiecki: 2 biliony złotych na polską obronność

Następnie podczas swojego wystąpienia Morawiecki podkreślił konieczność odejścia od gospodarki opartej na niskich kosztach pracy i cudzych technologiach. Ocenił, że w ciągu najbliższych 10 lat Polska może wydać na obronność około 2 bilionów złotych.

Jeśli te 2 biliony złotych zaangażujemy w polski prywatny przemysł zbrojeniowy, tylko wtedy naprawdę w dłuższej perspektywie nie będziemy musieli polegać tak mocno na innych - dodał. Według niego około 85 proc. budżetu na obronność powinno być wydawane w Polsce.

B. premier wymienił także znaczenie dóbr podwójnego zastosowania (AI, drony, przemysł satelitarny) oraz potrzebę przyspieszenia regulacyjnego poprzez wprowadzenie zasad milczącej zgody w procesach inwestycyjnych.

Czarnek: Społeczna gospodarka rynkowa i podmioty publiczne

W ostatnim wystąpieniu programowym kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek przypomniał, że decyzje inwestycyjne muszą być „nakierowane na dobro Polaka”. Według niego należy ponownie spojrzeć na trzy filary konstytucyjne: wolność działalności gospodarczej, własność prywatną i podmioty publiczne.

Zapewnił, że podmioty publiczne powinny działać tam, gdzie jest to „strategicznie konieczne”, wymieniając m.in. wodociągi, transport publiczny czy zbrojeniówkę.

Kontekst wewnątrzpartyjny

W marcu Morawiecki zwołał już jedną konferencję poświęconą raportowi „Powered by Poland”. Wtedy media wskazywały, że wydarzenie to mogło być afrontem względem partii ze względu na frakcyjne spory. Od końca listopada ub.r. politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego (tzw. „harcerzami”) a grupą jego przeciwników (zwaną „maślarzami”) czy frakcją b. szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Źródło: PAP

