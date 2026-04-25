„Temat absolutnie najistotniejszy, a jednocześnie trudny. Temat, w którym jest bardzo dużo diagnoz, a mało rozwiązań”. Tymi słowy Franciszek Podlacha, prezes Instytutu Gospodarki Narodowej Casimirus, otworzył niedawną konferencję „Polityka demograficzna. Dziś i jutro” zorganizowaną w Sejmie przez wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. W programie brali udział nie tylko politycy Konfederacji, ale i posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz eksperci z konserwatywnych think tanków. Ewidentnie polska prawica jednomyślnie wierzy w słuszność demograficznej sprawy. Niestety, wciąż zbyt łatwo wpada ona w ideologiczne potrzaski. Jeśli chce poważnie zmierzyć się z problemem dzietności, musi wyjść poza utarte schematy myślowe.

Kryzys demograficzny w Polsce: jak zła jest sytuacja

Najpierw warto zrozumieć, na czym właściwie polega problem. Polska perspektywa demograficzna jest wyjątkowo ponura. W 2025 r. współczynnik dzietności w Polsce (TFR) — czyli średnia liczba dzieci przypadających na kobietę w ciągu jej życia — spadł do zaledwie 1,1. To mniej nawet niż niesławny przypadek Japonii oraz trzeci najniższy poziom wśród 48 krajów objętych danymi OECD. Zatrważające jest też tempo tego spadku. W 2020 r. wskaźnik TFR wynosił u nas jeszcze 1,4, a w 1988 r. przekraczał 2,1 — magiczną granicę, poniżej której populacja zaczyna się kurczyć. Według najbardziej radykalnych prognoz, jeśli wskaźnik pozostanie na obecnym poziomie, populacja Polski zmniejszy się o co najmniej 70 proc. w ciągu zaledwie dwóch pokoleń.

Konsekwencji tego nie możemy bagatelizować. Stosunek liczby starszych mieszkańców do młodych wzrośnie tak dramatycznie, że finansowanie chociażby podstawowego poziomu emerytur i opieki zdrowotnej stanie się niemożliwe, nawet przy ogromnych podwyżkach podatków. Każdy pozostały obszar wydatków publicznych — od świadczeń społecznych po wydatki na infrastrukturę, samorządy czy obronność — również ucierpi z powodu malejących dochodów, gdyż coraz mniej ludzi będzie pracować oraz odprowadzać składki i podatek dochodowy. I o ile popyt na trzy pierwsze z wymienionych obszarów wraz ze skurczeniem się populacji spadnie, o tyle obronność — nie. W miarę jak zasoby ludzkie Polski będą maleć, a państwo stanie się słabsze i bardziej narażone na zewnętrzną agresję, konieczne będzie zrekompensowanie tego coraz bardziej zaawansowanym sprzętem wojskowym. Krótko mówiąc, jeśli dzietność nie wzrośnie, pod znakiem zapytania stanie nie tylko przyszłość polskiego systemu emerytalnego, ale i samo istnienie państwa polskiego.

Czy program 500+ zwiększył dzietność? Bilans polityki PiS

Wagę kryzysu demograficznego rozumiała przynajmniej deklaratywnie Zjednoczona Prawica. Przez osiem lat rządów, między 2015 a 2023 rokiem, PiS miał realne możliwości, by go zdiagnozować. Flagowym programem stała się kosztowna „Rodzina 500+”, przemianowana później na „800+” — kosztuje nas ona ok. 1,5 proc. PKB rocznie z budżetu państwa — lecz jej wpływ na dzietność okazał się efemeryczny. Dzietność co prawda wzrosła z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r., lecz od 2018 r. zaczęła ponownie spadać. W 2022 r. wskaźnik powrócił do punktu wyjścia sprzed wprowadzenia „500+”, a w kolejnych latach spadał nieprzerwanie, osiągając w ostatnim roku historyczne minimum.

Rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadzał kolejne inicjatywy: świadczenie „Mama 4+”, zapoczątkowane w 2019 r. dla matek wychowujących czworo lub więcej dzieci, PIT-0 od 2022 r. dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci, a także od 2023 r. program „Maluch+” dofinansowujący żłobki. Żaden z tych programów nie odwrócił trendu. Miliardowe transfery gotówkowe okazały się niewystarczające. Co na to prawica? Odwraca się od gospodarki. Bo skoro to nie brak pieniędzy jest powodem niskiej polskiej dzietności, powody muszą być bardziej filozoficzne, a co za tym idzie, wpisują się w filozoficzną wizję świata prawicy.

Wykształcenie a dzietność: fakty kontra polityczne tezy

Dobrze ilustruje to przykład Piotra Głowackiego, doradcy prezydenta Karola Nawrockiego. Kiedy na konferencji marszałka Bosaka wyszedł na mównicę, rozpoczął od zestawienia pokazującego korelację — choć, co ważne, nie przyczynowość — między odsetkiem studentów w Polsce a spadkiem dzietności. Postawiona przez niego teza nie jest kompletnie nierozsądna: studiując, młody człowiek nie ma ani czasu, ani pieniędzy na założenie rodziny. Zmusza to, jak ujął temat Głowacki, do odkładania „realnej dojrzałości”.

Teza o rzekomej szkodliwości wyższego wykształcenia wpisuje się w narrację, która podoba się elektoratowi prawicy niezależnie od charakteru dyskusji. Już w 2006 r. Ludwik Dorn, wtedy minister spraw wewnętrznych PiS-u, narzekał na „wykształciuchów”. Od czasu rozłamu pomiędzy PO a PiS-em w 2005 r., PiS przyciąga do siebie wyborców, którzy nie lubią pogardliwych, liberalnych elit, dla których konserwatywni wyborcy PiS-u są „ciemnogrodem”. Niedawno do tej narracji doszedł także zarzut, że uniwersytety rzekomo otwarcie promują partie lewicowe — nie tak dawno, jak jeszcze w marcu 2026 roku, europoseł Patryk Jaki narzekał, że „nie po raz pierwszy uczelnie wyższe w Polsce wspierają tylko jedną bardzo konkretną opcję polityczną”, po tym, jak władze Uniwersytetu Warszawskiego odwołały jego spotkanie ze studentami.

Podobne głosy brzmią z całego prawicowego spektrum. Marszałek Krzysztof Bosak, mimo że zdaje się być najbardziej merytorycznie nastawionym spośród polityków Konfederacji, zalecał w wywiadzie dla Telewizji Republika niekończenie studiów, sugerując, że studia „mają sens tylko o tyle, o ile pomagają w rozwoju zawodowym”, zarazem dewaluując tezę, że studia mogą mieć jakąkolwiek wartość poza tą czysto finansową. Jego partyjny kolega, Bartłomiej Pejo, swego czasu protestował przed gmachem UW „przeciwko marksizmowi, który jest szerzony na polskich uczelniach”, zaś Sławomir Mentzen niedawno opowiedział się za zawężeniem polskiego systemu szkolnictwa wyższego poprzez zniesienie darmowych studiów.

W związku z tym wygodnie byłoby, gdyby również polityka demograficzna wpisywała się w tę narrację. Uniwersytety są dla prawicy problemem przede wszystkim kulturowym — wychodzą z nich lewicowi absolwenci, oderwani od realnego świata — a dla prawicy, w słowach marszałka Bosaka, problem demograficzny to przede wszystkim problem kulturowy.

Jednak o ile kiedyś wysoki dochód był kojarzony z małą dzietnością, to dziś niskie dochody uznaje się za jedną z głównych przyczyn niewielkiej dzietności. Wiemy również, że poziom wykształcenia jest dodatnio, a nie ujemnie, powiązany z liczbą posiadanych dzieci. W ciągu jednego roku na każde 1000 Amerykanek, które nie ukończyły szkoły średniej, tylko 30 rodzi dziecko. Jednak dla kobiet z tytułem magistra lub wyższym odpowiednik tej liczby wynosi 60. I nie chodzi tu wyłącznie o wyższe zarobki absolwentek — kobiety z wyższym wykształceniem nie tylko mają więcej dzieci, ale też chcą ich mieć więcej; średnio o 0,3 dziecka więcej niż Amerykanki bez matury. Podobne tendencje można zaobserwować w każdym rozwiniętym kraju. Co więcej, Polska nie wyróżnia się pod względem liczby absolwentów. Odsetek Polaków z wyższym wykształceniem wynosi zaledwie 39 proc., czyli poniżej średniej OECD. Izrael, który może pochwalić się znakomitym TFR na poziomie 2,9, osiąga w tej samej statystyce 51 proc.

Czy kultura zamiast pieniędzy rozwiąże problem dzietności

Niesłuszne skupienie się na wyższym wykształceniu jako przyczynie niskiej dzietności jest jedynie przykładem tego, jak polskiej prawicy brakuje skutecznych pomysłów na politykę demograficzną. Mimo to PiS dalej próbuje tego samego: w 2025 roku Elżbieta Rafalska, była minister rodziny i autorka programu „500+”, zaproponowała kolejne świadczenia dla rodzin z dziećmi; tym razem bony na kulturę oraz dopłaty do samochodów i wizyt u stomatologów. W tym przypadku Rafalska była zainspirowana Węgrami, gdzie wskaźnik dzietności spadł „tylko” o 0,2 w ostatnich pięciu latach.

Polityka demograficzna zamienia się w czarną dziurę wchłaniającą każdą złotówkę przy znikomych pozytywnych skutkach. Nic więc dziwnego, że obie Konfederacje są zamiast tego skupione na kulturze. Według marszałka Bosaka najważniejszy aspekt polityki prorodzinnej stanowią „wartości, jakimi żyjemy oraz jakie są trendy społeczne”. Lecz kiedy został spytany w listopadzie o szczegółowe polityki programowe, które miałyby pomóc to osiągnąć, powiedział, że nie ma „jednego dobrego pomysłu”.

Podobnie jest w partii Grzegorza Brauna — polityki programowej w Konfederacji Korony Polskiej można ze świecą szukać, lecz doktor Radomir Nowakowski, który rozmawiał o demografii na konferencji Grzegorza Brauna w styczniu, mówił podobnie: „500+ i 800+ nie przyniosły nam efektu demograficznego, ponieważ ludzie mają dzieci, kiedy chcą je mieć, a nie wtedy, gdy się im płaci. Działajmy więc nie pieniędzmi, ale kulturowo!”.

Religia a demografia: czy sekularyzacja tłumaczy spadek urodzeń

Zmiana kulturowa to dość mglista teza, lecz i tutaj łatwo popaść w ideologiczne nawyki. Jednym z ulubionych argumentów prawicy jest to, że za spadek dzietności w Polsce odpowiada utrata religijności — Rafał Woś w swoim niedawnym artykule w serwisie Interia wyrażał sentyment podzielany przez dużą część konserwatywnego elektoratu, pisząc, że to właśnie deprecjonowanie religii w życiu społecznym przez lewicę spowodowało nasze problemy demograficzne.

Często o religii mówi się też pośrednio — o tym, jak Kościół wspiera instytucje potrzebne do posiadania dzieci, chociażby silne małżeństwa. I choć prawdą jest, że religijność sprzyja większej liczbie dzieci (osoby religijne, zwłaszcza konserwatywne, rzeczywiście mają ich więcej, co widać np. w Izraelu czy wśród amerykańskich mormonów i anabaptystów), jednak sam proces sekularyzacji nie wyjaśnia, dlaczego Polska znajduje się na samym dnie europejskich rankingów dzietności. Prawica chętnie sięga po temat religii dlatego, że wpisuje się ona w jej narrację niezależnie od jakiejkolwiek dyskusji o demografii — a nie dlatego, że naprawdę stanowi remedium na polski niż demograficzny.

Fakt jest taki, że Polska, mimo zmian ostatnich dekad, po dziś dzień pozostaje krajem wyjątkowo religijnym. Około 30 proc. Polaków uczęszcza na msze co najmniej raz w tygodniu — mimo że to spadek o połowę od lat 80., nadal jest to dwa razy więcej niż w sąsiedniej Słowacji, która ma TFR na poziomie 1,5. Na Łotwie, w Estonii czy w Czechach frekwencja w kościołach jest jeszcze niższa, a dzietność wciąż znacznie wyższa niż w Polsce, nie mówiąc już o Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. Sekularyzacja na pewno polskiej demografii nie pomaga, ale też nie jest źródłem problemu. Jeżeli to zmiana kulturowa jest sednem naszej niskiej dzietności, raczej nie dotyczy ona religijności.

Nie chcę sugerować, że dobrych pomysłów na prawicy nie ma wcale. Jeśli jednak ktoś mówi, że rozwiązaniem naszego wspólnego problemu jest zrobienie dokładnie tego, czego on chciał od zawsze, to warto zachować sceptycyzm. Wyborcy nie są naiwni — zauważą, że demografia staje się wygodnym pretekstem dla prawicy do promowania własnej agendy, niezależnie od tego, jaki ma ona faktyczny wpływ na dzietność. Efektem będzie zatrute źródło, w którym każda rozmowa prawicy o demografii stanie się politycznie niewiarygodna — nawet wtedy, gdy proponowane rozwiązania rzeczywiście mogłyby być skuteczne.