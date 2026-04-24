Gazeta Prawna
Kraj

Nowa partia Morawieckiego? CBOS sprawdził potencjalne poparcie

CBOS: potencjalna partia Morawieckiego mogłaby liczyć na 6-proc. poparcie
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 14:50

Zgodnie z badaniem CBOS, na ewentualną partię byłego premiera Mateusza Morawieckiego zagłosowałoby 6 proc. respondentów. Jej potencjalny elektorat w większości stanowiliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (60 proc.), następnie sympatycy Konfederacji (27 proc.), a także osoby niezdecydowane (9 proc.).

Skrót artykułu

„Z deklaracji badanych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się już teraz, na potencjalną partię firmowaną przez Mateusza Morawieckiego mogłoby oddać głos 6 proc. badanych deklarujących chęć udziału w wyborach” - czytamy w badaniu CBOS opublikowanym w piątek.

Procentowy udział wyborców poszczególnych partii w potencjalnym elektoracie partii Mateusza Morawieckiego wygląda następująco: 60 proc. to wyborcy Prawa i Spraw iedliwości, 27 proc.- zwolennicy Konfederacji, 9 proc. - wyborcy niezdecydowani, 2 proc. - wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz 2 proc. - wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Skąd pochodziłby elektorat nowej partii Morawieckiego?

CBOS wskazał, że najbardziej na utworzeniu partii przez Morawieckiego straciłoby PiS – „17 proc. aktualnego elektoratu tej partii mogłoby przenieść swój głos na partię byłego premiera”. Elektorat Konfederacji uszczupliłby się o 11 proc., a Korony Grzegorza Brauna o zaledwie 2 proc.

„Pojawienie się partii Mateusza Morawieckiego w małym stopniu ułatwiłoby decyzję wyborczą niezdecydowanym – głosowałoby na nią tylko 4 proc. dość dużej rzeszy badanych deklarujących chęć udziału w wyborach, ale niemających sprecyzowanych sympatii partyjnych” - czytamy.

Ośrodek badawczy podkreślił, że dla zwolenników pozostałych ugrupowań partia Mateusza Morawieckiego nie stanowiłaby „praktycznie żadnej alternatywy”. „Zainteresowanych przeniesieniem na nią swych głosów byłoby zaledwie 4 na 1000 dzisiejszych wyborców KO”; zwolennicy pozostałych ugrupowań będących w koalicji rządzącej oraz opozycyjnej Partii Razem również nie wyrazili takiej chęci.

CBOS też przypominał, że niedawno b. premier Mateusz Morawiecki założył polityczne stowarzyszenie Rozwój Plus. Mimo początkowych kontrowersji, a nawet pojawienia się groźby usunięcia z PiS osób, które by do niego przystąpiły, ostatecznie w wyniku rozmów założyciela Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim uzgodniono, że stowarzyszenie będzie działać w ramach PiS, pełniąc rolę – jak to określono – jednego z politycznych płuc tego ugrupowania. „Jeszcze przed tymi uzgodnieniami, kiedy w mediach przewidywano utworzenie przez Mateusza Morawieckiego odrębnej od PiS partii, zapytaliśmy ankietowanych o ich poparcie dla takiej hipotetycznej inicjatywy” - podkreśla CBOS.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 20–22 kwietnia 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

CBOSpartiaMateusz Morawiecki