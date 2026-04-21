Spotkanie Kaczyński, Morawiecki, Bielan

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania Kaczyńskiego, Morawieckiego oraz europosła PiS Adama Bielana. Budziło ono duże zainteresowanie ze względu na tworzone przez Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego dotychczas zapisać się miało nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów partii.

W swoim wtorkowym oświadczeniu Kaczyński podkreślił, że trwająca siedem godzin rozmowa przyniosła „kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii”.

"Dwa płuca" PiS

Jak powiedział Kaczyński, w trakcie posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego PiS padł pomysł powołania Rady Eksperckiej, do której – jak dodał – zaproszeni zostaną członkowie stowarzyszenia. Wyjaśnił, że nie oznacza to, że stowarzyszenie zostanie zlikwidowane.

Zapowiedział również dalsze prace nad „rozwiązaniem problemu stowarzyszenia”, których – jak zauważył – wewnątrz partii jest obecnie kilka.

Jak mówił, w związku z porozumieniem partia będzie miała „dwa płuca”. Wyjaśnił, że PiS ma zamiar z jednej strony docierać do zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej i bardziej „radykalnego elektoratu” - tu podkreślił rolę kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, zaś „drugim płucem” ma być trafianie do osób, które oczekują przede wszystkim efektywnie działającego rządu i „spokoju". Na te oczekiwania - jak dodał - bedzie odpowiadał Morawiecki.(PAP)

