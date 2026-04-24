Łukasz Litewka, poseł Lewicy i znany organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu. Do zdarzenia doszło podczas jazdy na rowerze, na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Policja poinformowała, że rowerzysta został potrącony przez samochód po godzinie 13:00.

Dąbrowa Górnicza: kontrowersje wokół stanu drogi

Ironią losu jest fakt, że w czwartek rano prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak poinformował w mediach społecznościowych o ogłoszeniu przetargu na przebudowę Kazimierzowskiej. Droga ta, łącząca dzielnice Strzemieszyce i Kazimierz Górniczy, od dawna wymagała naprawy. Prace miały objąć wymianę podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni.

Po informacji o śmierci posła pod postem prezydenta wybuchła burzliwa dyskusja. Internauci sugerowali, że bardzo zły stan drogi mógł przyczynić się do wypadku.

Reakcja prezydenta miasta

Bazylak stanowczo odciął się od prób łączenia stanu infrastruktury z tragedią. Podkreślił, że według wstępnych ustaleń policji przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy samochodu i czołowe uderzenie w rowerzystę.

Nie zgadzam się na wykorzystywanie ludzkiej tragedii do bieżących ocen czy oskarżeń. Gdyby nawierzchnia drogi była dobra, to nie byłoby decyzji o tak kosztownej inwestycji

– napisał prezydent, apelując o rozwagę w formułowaniu opinii. Przypomniał również, że miasto konsekwentnie realizuje strategię poprawy bezpieczeństwa, budując w ostatnich latach około 40 km nowych dróg rowerowych.

Szczegóły śledztwa: kierowca zatrzymany

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian potwierdził tożsamość zmarłego i przekazał, że 57-letni kierowca samochodu został zatrzymany. Wstępne badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Śledczy zabezpieczyli krew do dalszych badań laboratoryjnych i weryfikują wersję o ewentualnym zasłabnięciu lub zaśnięciu kierowcy.

Sylwetka społecznika: #TeamLitewka

Łukasz Litewka był postacią wyjątkową na polskiej scenie politycznej, kojarzoną głównie z ogromnym zaangażowaniem społecznym. Jego fundacja #TeamLitewka regularnie wspierała leczenie dzieci i ratowanie zwierząt.

Zasłynął nowatorską kampanią wyborczą w 2023 roku, kiedy to na swoich plakatach zamiast haseł politycznych umieszczał wizerunki psów ze schroniska czekających na adopcję. Po wyborach banery te zostały przekazane do schronisk jako materiał docieplający boksy dla zwierząt.